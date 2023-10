Apple hat vor wenigen Augenblicken die finale Version von iOS 16.7.1 und iPadOS 16.7.1 veröffentlich. Bei diesem Update handelt es sich um ein reines Bugfix-Update, welches sich um Problembehebungen und Leistungsverbesserungen handelt.

Apple veröffentlicht iOS 16.7.1 & iPadOS 16.7.1

Apple nutzt den heutigen Abend nicht nur, um die Beta 3 zu iOS 17.1 und Co. zu veröffentlichen, sondern auch iOS 16.7.1 und iPadOS 16.7.1 zu veröffentlichen. Genau genommen, richtet sich das Update an Besitzer eines iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPad Pro (9,7 Zoll, 1. Generation), iPad Pro (12,9 Zoll, 1. Generation) und iPad (5. Generation).

Neue Funktionen solltet ihr mit dem Update auf iOS 16.7.1 und iPadOS 16.7.1 nicht erwarten. Vielmehr schließt Apple Sicherheitslücken, die bereits in der vergangenen Woche mit iOS 17.0.3 und iPadOS 17.0.3 beseitigt wurden.