Apple Maps hat in den letzten Jahren ein umfangreiches Update erfahren. Seit der ersten Veröffentlichung der neuen Karten im Jahr 2018 in den USA hat Apple kontinuierlich an der Erweiterung seines Kartenmaterials gearbeitet. Mit dem jüngsten Karten-Update erhalten nun auch Dänemark und Griechenland eine detaillierte Karte und 3D-Modelle von ausgewählten Gebäuden in Apple Maps.

Neues Kartenmaterial für Dänemark und Griechenland

Das neue Kartenmaterial bietet detailliertere Informationen zu Straßen, Parkplätzen, Parks, Gebäuden, Flughäfen und mehr. Das Update unterstreicht Apples Bestreben, Google Maps und anderen Kartendiensten Konkurrenz zu machen.

Die Verbesserungen werden in erster Linie beim Zoomen sichtbar. So sind nun unter anderem Details wie Gras, Bäume, Sportplätze und Parkplätze zu erkennen. Dabei hat Apple auch Straßendetails und Orientierungspunkte erfasst – alles, um ein genaues und nützliches Kartenerlebnis zu ermöglichen. Neben den umfangreichen Kartendaten sollen auch die Suchergebnisse von dem Update profitieren.

Neben den detaillierteren Karteninformationen bietet Apple auch eine Reihe neuer Funktionen an. Dazu gehören die Offline-Verfügbarkeit unter iOS 17, verbesserte Navigationsfunktionen, die Anzeige von Fahrradrouten und die Möglichkeit, aktuelle Routen mit anderen zu teilen. Ein besonderes Highlight sind die detailreichen 3D-Modelle von ausgewählten Gebäuden, wie der Kopenhagener Glyptothek und dem Staatlichen Kunstmuseum. Die 3D-Modelle bieten den Nutzern ein beeindruckendes visuelles Erlebnis.

Apple schreibt zu dem Update:

„Jetzt ist es einfacher und macht mehr Spaß, Reisen und Ausflüge zu planen, dank genauerer Navigation, detaillierter Fahrradanweisungen, detaillierter Ansichten von Straßen, Gebäuden, Parks und Flughäfen sowie dreidimensionaler Sehenswürdigkeiten […] Eddy Cue, Apples Senior Vice President of Services, sagte: «Die Karten-App wurde von Grund auf neu entwickelt, mit besserer Navigation, mehr Details, genaueren Standortinformationen und großartigen Funktionen, die nur Apple bieten kann, wie Umsehen, Wegbeschreibungen in natürlicher Sprache und mehr. Jetzt ist es für Nutzer einfacher denn je, ihre Lieblingsorte zu finden und von A nach B zu kommen.»“

Die neue Kartenerweiterung wurde von dem Apple Maps Experten Justin O’Beirne hervorgehoben, der auch einige interessante Fakten zum neuen Update bereithält: