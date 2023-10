Vergangen Woche Freitag ist „Lessons in Chemistry“ (deutscher Titel: „Eine Frage der Chemie“) auf Apple TV+ gestartet. Um weiter die Werbetrommel für die Drama-Serie zu rühren, hat Apple nun zwei Clips auf YouTube veröffentlicht.

Neue Clips zu „Lessons in Chemistry“ veröffentlicht

Die Geschichte von „Lessons in Chemistry“ spielt in den frühen 1950er Jahren. Im Mittelpunkt steht Elizabeth Zott, die von Brie Larson dargestellt wird. Elizabeth strebt danach, Wissenschaftlerin zu werden. Doch die gesellschaftlichen Normen zwingen sie dazu, diesen Traum aufzugeben. Als sie aus ihrem Labor entlassen wird, sieht sie sich weiteren Herausforderungen gegenüber. Doch das Schicksal hat andere Pläne. Elizabeth wird Moderatorin einer TV-Kochsendung. Auf dieser Plattform kann sie Hausfrauen nicht nur in Sachen Kochkunst unterrichten.

In der Videobeschreibung zu „Lessons in Chemistry – Cast Chemistry in the Kitchen: Lasagna“ heißt es

Lasagne bringt Menschen auf mehr als eine Weise zusammen. Kochen Sie die „perfekte“ Lasagne: die ultimative Wohlfühlmahlzeit, die Sie mit den Darstellern von „Lektionen in Chemie“ teilen können

In dem zweiten Clip „Lessons in Chemistry – The „Perfect“ Lasagna Recipe“ steht abermals die Lasagne im Mittelpunkt.

Neben Brie Larson spielen Lewis Pullman, Aja Naomi King, Stephanie Koenig, Kevin Sussman, Patrick Walker und Thomas Mann in der Serie mit. Aktuell stehen die ersten beiden der insgesamt acht Folgen auf Apple TV+ bereits. Immer freitags werden neue Episoden veröffentlicht.