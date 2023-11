Apple TV+ hat den Trailer zum brandneuen Weihnachts-Special „Hannah Waddingham: Home for Christmas“ veröffentlicht. Dieses feiert am 22. November 2023 seine weltweite Premiere auf Apple TV+.Parallel dazu erschein ein musikalisches Begleitalbum, das am selben Tag erscheint und auf allen Musik-Streaming-Plattformen verfügbar sein wird.

Apple TV+ veröffentlicht Trailer zu “Hannah Waddingham: Home for Christmas“

Seid ihr schon in Weihnachtsstimmung? Wir ehrlicherweise noch nicht. Es bleiben ja auch noch ein paar Wochen, um uns einzustimmen. Um euch dabei zu unterstützen, startet am 22. November 2023 “Hannah Waddingham: Home for Christmas“ als Weihnachts-Special.

Das einstündige Special wird live im Coliseum in London, einem der ältesten und schönsten Theater Londons, aufgezeichnet und wird die Saison mit Emmy-Preisträgerin Hannah Waddingham mit musikalischen Darbietungen beliebter Weihnachtsklassiker einläuten.

Neben Waddingham werden Sam Ryder, Luke Evans, Leslie Odom Jr., Phil Dunster und weitere besondere Gäste auf der Bühne stehen. Weitere Künstler sind die English National Opera, der London Gay Men’s Chorus, The Fabulous Lounge Swingers und eine 18-köpfige Band. Zudem erzählt Hannah von ihrer persönlichen Reise zu diesem magischen Moment mit Anekdoten und Erinnerungen an ihre eigenen Urlaubserlebnisse.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Der begleitende Soundtrack, der bereit vorbestellt werden kann, wird am 22. November auf allen Musik-Streaming-Plattformen verfügbar sein und alle musikalischen Highlights des Specials enthalten. Waddinghams Interpretation von „What Christmas Means To Me“ könnt ihr euch jetzt schon anhören.