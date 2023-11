Mit dem kommenden Update auf watchOS 10.2 bringt Apple eine Funktion zurück, die das Unternehmen mit der Freigabe von watchOS 10.0 gestrichen hatte. Die Rede ist vom schnellen Wechsel des Zifferblattes durch eine Wischgeste.

Bis zur Freigabe von watchOS 10 konnten Anwender das Zifferblatt auf ihrer Apple Watch schnell wechseln, indem sie auf dem Display der Apple Watch von links nach rechts bzw. von recht nach links wischen. Diese Möglichkeit wurde mit der Freigabe von watchOS 10.0 unterbringen.

Mit dem Update auf watchOS 10.2 kehrt diese Funktion wieder zurück. Diese könnte ihr dann in der Einstellungen App auf der Apple Watch unter „Uhr“ aktivieren. Einmal aktiviert, könnt ihr wieder schnell durch die verschiedenen Zifferblätter wischen.

watchOS 10.2 beta 3 adds back the feature that allows you to swipe between watch faces!

This feature was removed in watchOS 10.0 pic.twitter.com/7OWgdMkp72

— Aaron (@aaronp613) November 16, 2023