Apple hat heute angekündigt, dass die eigenständige Musikstreaming-App Apple Music Classical ab sofort auch für das iPad verfügbar ist. Dadurch wird die App noch zugänglicher und das Nutzererlebnis durch exklusive Funktionen erweitert, die speziell für das iPad entwickelt worden sind.

Apple Music Classical auf dem iPad

Neu in der iPad-Version der App ist unter anderem die zweispaltige Darstellung, die es Anwendern ermöglicht, das gesamte Repertoire eines Komponisten zu durchsuchen oder einfach durch alle Aufnahmen eines bestimmten Werkes zu navigieren.

Die mehrspaltige Darstellung mit einer Wiedergabetaste in der rechten Spalte ermöglicht den einfachen Vergleich verschiedener Aufnahmen desselben Werks über die Liste in der mittleren Spalte. Dabei macht es der größere Bildschirm des iPads noch einfacher, die umfangreichen Metadaten zu durchstöbern und Komponisten- und Künstlerbiografien sowie Beschreibungen zu bekannten Werken zu lesen, während man die Musik hört.

Die speziell entwickelte Ansicht „Jetzt läuft“ ermöglicht es Nutzern alle relevanten Metadaten und Informationen auf demselben Bildschirm wie das Coverbild anzuzeigen. Zudem kann man jetzt mehr Musik mit längeren Ergebnislisten im Hochformat sehen. Die Seitenleiste ermöglicht den einfachen Zugriff auf alle Ordner der Mediathek. Ebenfalls mit an Bord sind größere Coverbilder in der Hochformatdarstellung von „Jetzt läuft“. Darüber hinaus sind die Playlists ab sofort für den unmittelbaren Zugang in der Seitenleiste zu finden.

Apple Music Classical ist ohne zusätzliche Kosten für Apple Music Abonnenten verfügbar und bietet über fünf Millionen Titel aus der klassischen Musiklandschaft. Der Katalog bietet eine Tonqualität in Hi-Res Lossless mit einer maximalen Auflösung von 192 kHz/24 Bit. Dabei unterscheidet sich der Dienst von anderen Anbietern vor allem durch die Art und Weise, wie die Anwender das Angebot durchsuchen und nutzen können. Die App ermöglicht die Suche nach Komponisten, Werken, Dirigenten und vielem mehr, was eine genauere Erkundung des Klassik-Katalogs ermöglicht. Zusätzlich bieten redaktionelle Anmerkungen und Beschreibungen umfassende Einblicke, um das Verständnis des Nutzers für das Material zu verbessern.

Getreu seinem detailorientierten Ansatz hat Apple sogar hochauflösende digitale Porträts von berühmten Komponisten wie Ludwig van Beethoven, Frédéric Chopin und Johann Sebastian Bach für die App anfertigen lassen. Diese Porträts spiegeln die Farbpalette und die künstlerischen Einflüsse der jeweiligen klassischen Epochen der Komponisten wider und versprechen für die Zukunft weitere einzigartige Kunstwerke. Apple arbeitet zudem mit Künstlern und klassischen Musikinstitutionen zusammen, um exklusive Inhalte und Aufnahmen anzubieten.