Nach wie vor erfreuen sich Balkonkraftwerke großer Beliebtheit. Da wundert es sich, dass das Angebot und die Vielfalt immer größer werden. Das herkömmliche „starre“ Solarpanele ihre Grenzen in der Einsetzbarkeit und Anpassungsfähigkeit haben, bietet Zendure ab sofort eine Lösung dafür: flexible Solarpanels.

Zendure bringt Balkonkraftwerk mit flexiblen Solarpanelen auf den Markt

Flexible Solarpanels haben entscheidende Vorteile:

Biegsamkeit und Leichtgewicht : Sie können gebogen oder gerollt werden, was sie ideal für Anwendungen macht, bei denen starre Module nicht verwendet werden können. Ihr geringes Gewicht erleichtert den Transport und die Installation.

: Sie können gebogen oder gerollt werden, was sie ideal für Anwendungen macht, bei denen starre Module nicht verwendet werden können. Ihr geringes Gewicht erleichtert den Transport und die Installation. Anpassung an unregelmäßige Oberflächen : Durch ihre Flexibilität können diese Panels leicht an unebene oder gebogene Oberflächen angepasst werden. So lassen sie sich nicht nur klassisch auf dem Balkon montieren, sondern durch das geringe Gewicht auch an Fahrzeugen oder gekrümmten Dächern.

: Durch ihre Flexibilität können diese Panels leicht an unebene oder gebogene Oberflächen angepasst werden. So lassen sie sich nicht nur klassisch auf dem Balkon montieren, sondern durch das geringe Gewicht auch an Fahrzeugen oder gekrümmten Dächern. Einfache Installation: Die Flexibilität und das geringe Gewicht machen die Installation flexibler Solarpanels oft einfacher und schneller als die Installation von starren Modulen.

Wie eingangs erwähnt, hat Zendure nun eine flexible Lösung auf den Markt gebracht. Die einzelnen, flexiblen Solarpanele von Zendure besitzen eine maximal Leistung von 210W. Es können jedoch bis zu acht flexible Module kombiniert werden, um die Gesamtleistung auf 1.680 Watt zu erhöhen. Dazu werden die einzelnen Panels in Reihe geschaltet. Die Panels bestehen aus monokristallinen Zellen, die einen Wirkungsgrad von 23 Prozent erreichen. Das System ist IP67 geschützt und kann somit bedenkenlos auf dem Balkon installiert werden. Auch eine Montage an runden Balkons oder gekrümmten Flächen ist möglich, da die Panels bis zu 213° gebogen werden können. Mit einem Gewicht von nur 4,5 Kilogramm pro Panel sind sie rund 70 Prozent leichter als vergleichbare Glas-Module und erleichtern so die Montage.

Zendure bietet die neuen Panels auch in einem Kombipaket mit einem 800W Wechselrichter an. 4x210W flexible Solarpanels + 800W Mikrowechselrichter kosten aktuell 599 Euro. Des Weiteren bietet Zendure sie zu Black Friday auch in attraktiven Bundles an: