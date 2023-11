Das Wireless Power Consortium (WPC) hat die baldige Markteinführung der ersten kabellosen Qi2-Ladegeräte angekündigt, die rechtzeitig zur Weihnachtszeit verfügbar sein sollen. Der neue Qi2-Ladestandard integriert ein Magnetic Power Profile, das die Ausrichtung und Geschwindigkeit des Ladevorgangs verbessert.

Erstes Qi2-Zubehör für das iPhone 15 kommt

Das iPhone 15 ist das erste Smartphone auf dem Markt, das kabelloses Laden nach Qi2-Standard unterstützt. Qi2 ist die zweite Generation des kabellosen Ladestandards Qi, bei dem sich alles um Magnete dreht. Ähnlich wie Apples proprietäres MagSafe-Ladesystem ermöglicht Qi2 kabelloses Laden mit bis zu 15 W – und dazu alle anderen Vorteile des magnetischen Ladens. Dazu gehören unter anderem eine bessere Effizienz und eine einfachere Ausrichtung.

Apple hat eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung des neuen Standards gespielt. Am einfachsten ist es zu erklären, dass Qi2 im Grunde die „generische“ Version von MagSafe ist. Momentan kann das iPhone 15 nur mit einem MagSafe-zertifizierten Zubehör kabellos mit 15 W aufgeladen werden. Bei Verwendung von nicht MagSafe-zertifiziertem kabellosem Laden sind maximal 7,5 W kabelloses Laden möglich. Sobald jedoch das erste Qi2-Zubehör verfügbar ist, können iPhone 15 Nutzer mit jedem Qi2-zertifizierten Zubehör mit 15 W laden.

Laut dem WPC befindet sich das erste Qi2-Zubehör von Herstellern wie Belkin, Mophie und Anker in der letzten Phase der Zertifizierung. Demnach soll das Zubehör „rechtzeitig zur Weihnachtszeit“ verfügbar sein. Insgesamt befinden sich „über 100 Geräte“ in der Testphase oder in der Warteschlange für Zertifizierungstests.

Somit werden bald iPhone 15 Benutzer mehr Möglichkeiten haben, das magnetische kabellose Laden mit voller 15 W-Geschwindigkeit zu nutzen. Außerdem stehen die Chancen gut, dass dieses Zubehör günstiger sein wird als MagSafe-zertifiziertes Zubehör.