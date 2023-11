Amazon nutzt in diesem Jahr nicht nur den eigentlichen Black Friday, um eine Vielzahl an Produkten zu reduzieren, sondern einen Zeitraum vom heutigen 17. November bis zum 27. November. Das Ganze läuft unter der Bezeichnung „Black Friday Woche“. In diesem Jahr ist auch Eve mit von der Partie. Ihr erhaltet bis zu 38 Prozent Rabatt auf verschiedene Eve HomeKit-Produkte.

Eve: HomeKit-Produkte bis zu 38 Prozent reduziert (Amazon Black Friday Woche)

Eve dreht an der Preisschraube und reduziert die hauseigenen Produkte um bis zu 38 Prozent. Dabei findet ihr in allen Kategorien entsprechende Rabatte. Die Highlights haben wir euch tierzusammengestellt.

Die Top Drei für Energieeffizienz

Die Top Drei für Sicherheit

Die Top Drei für Komfort

-> Eine Übersicht aller reduzierte Produkte von Eve findet ihr hier

Angebot Eve Energy (Matter) 4er Set – Smarte Steckdose, TÜV-zertifiziert, Stiftung Warentest,... Eve Energy erfordert iOS/iPadOS 16.4 (oder neuer) oder Android 8.1 (oder neuer) sowie eine...

Leuchten und Geräte per App, Sprache oder Taste ein-/ausschalten und von unterwegs oder nach...