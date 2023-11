Traditionell blicken wir am heutigen Freitag auf die Neuankömmlinge von Apple TV+. Ab sofort steht die neue Serie „Monarch: Legacy of Monsters“ auf Apples Video-Streaming-Plattform bereit.

Apple TV+: „Monarch: Legacy of Monsters“ ist gestartet

Seit ein paar Wochen steht bereits fest, dass „Monarch: Legacy of Monsters“ am heutigen Tag auf Apple TV+ startet. Im vergangenen Monat hatte Apple CEO Tim Cook die „Scary fast“-Keynote noch einmal genutzt, um auf die neue Abenteuer-Serie hinzuweisen. Nun ist es endlich soweit.

Nach dem tosenden Kampf zwischen Godzilla und den Titanen, der San Francisco dem Erdboden gleichmachte, und der schockierenden Enthüllung, dass es Monster gibt, folgt „Monarch: Legacy of Monsters“ den Spuren zweier Geschwister, die in die Fußstapfen ihres Vaters treten, um die Verbindung ihrer Familie zur Geheimorganisation Monarch aufzudecken. Hinweise führen sie in die Welt der Monster und schließlich in den Kaninchenbau zum Armeeoffizier Lee Shaw (gespielt von Kurt Russell und Wyatt Russell). Die Handlung spielt in den 1950er Jahren und ein halbes Jahrhundert später, als Monarch durch das, was Shaw weiß, bedroht wird. Die dramatische Saga, die sich über drei Generationen erstreckt, enthüllt verborgene Geheimnisse und die Art und Weise, wie epische, weltbewegende Ereignisse in unserem Leben nachwirken können.

Monsterverse von Legendary Entertainment ist ein episches Unterhaltungsuniversum aus miteinander verbundenen Geschichten, das die gigantischsten Naturgewalten der Popkultur vereint. Erlebt den größten Überlebenskampf der Menschheit, während wir angesichts einer katastrophalen neuen Realität für unsere Welt kämpfen – die Monster unserer Mythen und Legenden sind real. Beginnend mit „Godzilla“ im Jahr 2014 und weiter mit „Kong: Skull Island“ im Jahr 2017, „Godzilla: King of the Monsters“ im Jahr 2019 und „Godzilla vs. Kong“ im Jahr 2021 hat das Monsterverse weltweit an den Kinokassen fast zwei Milliarden Dollar eingenommen und wird auch ständig erweitert, mit der mit Spannung erwarteten Fortsetzung „Godzilla x Kong: The New Empire“.

Genug der Worte. Zur Einstimmung auf die neue Serie haben wir euch den offiziellen Trailer eingebunden. Sollte euch dieser gefallen, so stehen auch ab sofort die ersten beiden Folgen zur Ansicht zur Verfügung. Anschließend folgen immer freitags neue Episoden bis zum 12. Januar 2024.