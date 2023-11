Die Telekom Magenta Black Days sind gestartet. Die Telekom Aktionsangebote des Jahres könnt ihr euch nur bis zum 28.11.2023 sichern. Neben der Möglichkeit, sich bis zu 240 Euro Cashback zu sichern, sehen unter anderem das iPhone 14, iPhone 14, Samsung-Smartphones, die AirPods und weitere Highlights im Mittelpunkt.

Bis zu 240 Euro Cashback sichern

Bei der Deutschen Telekom läuft aktuell eine Cashback-Aktion. Es heißt

Im Aktionszeitraum erhalten Kunden bei Abschluss eines neuen Mobilfunkvertrags mit einer Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten in den Tarifen MagentaMobil mit und ohne Endgerät bis zu 240 € auf ihrem Girokonto gutgeschrieben (z. B. MagentaMobil S ohne Smartphone für 39,95 €/Monat, einmaliger Bereitstellungspreis 39,95 €).

Ausgeschlossen von der Aktion sind PlusKarten-Tarife, Young-Tarife, Special-Tarife, DTAG-, for Friends-Tarife, Corporate Benefits und Datentarife. Falls ihr aktuell über einen Tarif bei der Deutschen Telekom nachdenkt, so greift zu und sichert euch das Cashback.

Telekom Magenta Black Days: Rabatt auf iPhone, AirPods und mehr

Im Rahmen der Telekom Magenta Black Days stellt das Bonner Unternehmen verschiedene rabattierte Produkte in den Mittelpunkt. Dabei sind uns unter anderem das iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 13 und iPhone 12 aufgefallen. Bei den Endgeräten wurde der einmalige Preis in Kombination mit einem Mobilfunktarif reduziert.

Doch nicht nur Apple Smartphones stehen im Mittelpunkt, auch Android-Smartphones können vorübergehend reduziert bestellt werden.

Neben Smartphones könnt ihr auch beim Zubehör sparen. Die AirPods 2 gibt es für nur 87 Euro und auf Original iPhone Cases erhaltet ihr 30 Prozent Rabatt.

-> Hier geht es zu den Telekom Magenta Black Days

