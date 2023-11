Apples Vision Pro Headset, hat nicht nur wegen seiner innovativen Fähigkeiten, sondern auch aufgrund seines hohen Preises von 3.500 US-Dollar Aufmerksamkeit erregt. Apple ist sich der Herausforderung bewusst, ein Gerät in dieser Preiskategorie zu vermarkten und arbeitet laut der Gerüchteküche bereits an einer günstigeren Variante. Diese könnte laut DigiTimes sogar deutlich günstiger ausfallen als das Pro-Modell, wobei Apple die Kosten für die Komponenten um die Hälfte senken will.

Erweiterung der Vision Pro Produktpalette

Einem Bericht von DigiTimes zufolge arbeitet Apple an vier Versionen seines Mixed-Reality-Headsets. Dabei haben nicht näher genannte Quellen aus der Branche bestätigt, dass zwei Versionen mit unterschiedlichen Preisen auf den Markt kommen werden.

Von den beiden wahrscheinlichen Versionen wird ein Modell eine sehr hochwertige Variante sein, die wieder zu einem Premium-Preis angeboten wird, ähnlich wie es bei der ersten Generation der Vision Pro der Fall ist. Die zweite, eher für den Massenmarkt gedachte Version, wird offenbar preisbewusster sein. Die Produktion von Mustern dieses Geräts soll in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 beginnen, die Markteinführung wird frühestens in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 erfolgen.

Der Preis des zweiten Modells wird stark davon abhängen, wie sehr Apple die Produktionskosten senken kann. Zu diesem Zweck strebt das Unternehmen offenbar an, die Materialkosten auf die Hälfte dessen zu senken, was die Apple Vision Pro kostet. Einer der Hauptgründe für die hohen Herstellungskosten der Vision Pro sind die im Headset verwendeten Micro-OLED-Displays. Derzeit ist Apple bei diesen Displays ausschließlich auf Sony als Zulieferer angewiesen. Berichten zufolge prüft Apple jedoch aktiv alternative Lieferanten, namentlich BOE und SeeYA.

Es ist nicht bekannt, welchen Zweck die beiden anderen Modelle haben werden, ob diese überhaupt auf den Markt kommen oder für eine spätere Generation geplant sind.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren