Der Zubehörhersteller Anker hat sein Sortiment um einen bidirektionalen HDMI-Switch erweitert. Der kompakte Switch ermöglicht es, zwei Quellen an einen Bildschirm oder ein Gerät an zwei Bildschirme anzuschließen. Unterstützt wird eine Auflösung von bis zu 4K bei einer Bildrate von 60 Hz. Ebenfalls mit an Bord ist HDR, Dolby und HDCP-Verschlüsselung, was das Gerät zu einer vielseitigen Lösung für verschiedene Anwendungsbereiche macht.

Technische Merkmale und Anwendungsbereiche

Der bidirektionale HDMI-Switch von Anker ist eine praktische Lösung für alle, die mehrere Geräte ohne ständiges Umstecken nutzen möchten. Dies macht den Switch ideal für Szenarien, in denen beispielsweise eine Spielkonsole und ein Streaming-Gerät an einem Fernseher oder Monitor verwendet werden sollen.

Der Multischalter unterstützt Auflösungen bis zu 4K bei 60 Hz und ist kompatibel mit modernen Videoformaten wie HDR und Dolby. Auch die HDCP-Verschlüsselung, wichtig für das Streaming von geschützten Inhalten, wird unterstützt.

Die kompakte Bauweise mit einer Abmessung von 55,0 × 55,0 × 14,6 mm erleichtert die Integration in bestehende Setups. Trotz des kleinen Formats bietet der Switch genug Platz, um zwei HDMI-Stecker nebeneinander anzuschließen.

Anker weist darauf hin, dass die Leistungsfähigkeit des Splitters von der Qualität und der Länge der verwendeten HDMI-Kabel abhängt. Ankers bidirektionalen HDMI-Switch ist ab sofort für 14,99 Euro bei Amazon erhältlich.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren