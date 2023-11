Im August dieses Jahres hatte Eve System den neuen AirPlay 2 Empfänger „Eve Play“ angekündigt. Ab sofort ist das Gerät zum Preis von 149,95 Euro erhältlich. Eve Play ermöglicht es euch, Audioinhalte per AirPlay 2 an HiFi-Anlagen, Aktivlautsprecher und Soundbars zu senden.

Eve Play: neuer AirPlay 2 Empfänger ab sofort erhältlich

Ursprünglich sollte Eve Play am 14. November in den Handel gelangen. Nun ist der AirPlay 2 Empfänger mit etwas Verzögerung erhältlich. Eve Play verfügt über Cinch- und Digitalausgänge und ermöglicht kabelloses Musikstreaming via AirPlay an vorhandene Audiosystemen Verstärker, Aktivlautsprecher oder Soundbars. Darüber hinaus könnt ihr die genannten Endgeräte perfekt mit Multiroom-Setups, anderen AirPlay-2-Lautsprechern wie etwa dem Apple HomePod, synchronisieren.

Für maximal stabile und verlustfreie Streaming-Qualität sorgt neben 2.4/5 GHz WLAN ein integrierter Ethernet-Anschluss. Der leistungsstarke Digital-Analog-Wandler mit einem hervorragenden Signal-Rausch-Verhältnis von 112 dB garantiert kristallklaren Klang für ein audiophiles Hörerlebnis.

Technische Spezifikationen

Systemvoraussetzungen: iPhone oder iPad mit der neuesten Version von iOS/iPadOS; WLAN-Netzwerk (2,4/5 GHz, 802.11a/b/g/n) oder Ethernet

Stromversorgung: Output: 5 V / 1.5 A; Input: 100 – 240 VAC / 50 Hz

Ausgänge: Koaxial-digital, optisch-digital, Cinch-analog

Digital-Analog-Wandler: Texas Instruments Audio DAC (PCM5122A) mit einem Signal-Rausch Verhältnis von 112 dB

Abmessungen: 126 x 126 x 25,7 mm

Lieferumfang: Eve Play; Netzteil; Cinch-Kabel; Quick Start Guide

Preis & Verfügbarkeit

Eve Play ist ab sofort zum Preis von 149,95 Euro erhältlich.

