In der vergangenen Woche kündigte Vodafone ein Datengeschenk für Mobilfunkkunden zur Weihnachtszeit. Dieses kann ab sofort aktiviert werden. Für klassische Vodafone Postpaid-Kunden warten 500GB.

Vodafone: 500GB Datengeschenk kann ab sofort aktiviert bewerben

Passend zur Vorweihnachtszeit hält Vodafone ein Geschenk für Mobilfunkkunden bereit. Ab sofort können mehr als zehn Millionen Vodafone-Kunden, die nicht ohnehin von einer Vodafone Daten-Flatrate profitieren, jeweils 500GB Datenvolumen aktivieren. Dieses kann bis zum 03. Januar 2023 und somit nicht nur über Weihnachten sondern auch über den Jahreswechsel innerhalb Deutschlands verbraucht werden.

Am Einfachsten erfolgt die Freischaltung über die „MeinVodafone“-App. Dort könnt ihr die 500GB mit wenigen Klicks aktivieren. Alternativ könnt ihr euch das Datenvolumen von allen Mitarbeitern in den Vodafone Shops und an der Kundenhotline freischalten lassen. CallYa Kunden können das zusätzliche Datenvolumen ausschließlich über die App aktivieren.

Auch Otelo, LIDL Connect und SIMon mobile Kunden profitieren

Nicht nur direkte Vodafone-Kunden profitieren. Solltet ihr das Vodafone-Netz über einen anderen Anbieter nutzen, so seid ihr ggfs. auch berechtigt. Otelo-Kunden freuen sich über 100GB zusätzliche Daten. Kunden von LIDL Connect und SIMon mobile erhalten 50GB. In den Datentarifen GigaCube, Red+Data und Data Go erhalten Kunden 500 zusätzliche Gigabyte, die im Aktionszeitraum automatisch aufgebucht werden.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren