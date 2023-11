Habt ihr Interesse an einer Microsoft Xbox Series X? Dann könnte nun genau der richtige Zeitpunkt gekommen sein, um zuzuschlagen. Bei Amazon wurde ein neuer Tiefpreis von 380 Euro für die Spielekonsole erreicht.

Xbox Series X nur 380 Euro

Anfang dieses Monats deutete sich an, dass Microsoft in der Vorweihnachtszeit seine Xbox Series X zum deutlich reduzierten Preis in den Mittelpunkt stellen wird. Nachdem ihr die Spielekonsole im Rahmen der Amazon Black Friday Woche für 399 Euro kaufen konntet, wurde nun noch einmal der Preis reduziert.

Die Xbox Series X erreicht mit ihrem aktuellen Verkaufspreis von 380 Euro einen neuen Tiefpreis. Zumindest ist uns kein niedriger Preis bekannt. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 549,99 Euro. Vor der Preiserhöhung lag dieser bei 499,95 Euro. Ohne wenn und aber sind die 380 Euro ein echter Knaller-Preis.

Ihr spart satte 169,99 Euro bzw. 31 Prozent. Solltet ihr noch das passende Weihnachtsgeschenk suchen oder möchtet ihr euch selbst beschenken? Die Xbox Series X für nur 380 Euro ist in jedem Fall ein Top-Preis.

Angebot Xbox Series X Xbox Series X ist die schnellste und leistungsstärkste Konsole aller Zeiten. Genießen Sie Tausende...

Das Herzstück der Xbox Series X ist die Xbox Velocity Architecture, die eine speziell entwickelte...

