Das o2 5G-Netz ist in den vergangenen Monaten spürbar angewachsen und versorgt mittlerweile mehr als 90 Prozent der Bevölkerung mit dem Mobilfunkstandard. Jährlich investiert o2 eine Milliarde Euro in den Ausbau des eigenen Netzes. Ab sofort können Kunden auch nachvollziehen ob bei ihnen das Netz demnächst ausgebaut wird. Dafür stattet o2 seine Netzabdeckungskarte mit einem neuen Service aus.

o2 Netzabdeckungskarte zeigt geplante Verbesserungen an

o2 hat bekannt gegeben, dass die Netzabdeckungskarte auf der o2 Webseite transparent anzeigt, wenn Netzausbaumaßnahmen geplant sind.

Die Nutzung ist denkbar einfach: Die Netzabdeckungskarte zeigt neben dem aktuellen Versorgungsstand ab sofort auch die Auswahlmöglichkeit „In Kürze“ an. Bei einem Klick darauf erhaltet ihr eine Vorhersage, wie sich die Abdeckung des o2 Netzes in den kommenden vier Wochen verändern wird. Für diesen Zeitraum lassen sich zuverlässige Vorhersagen treffen, weil die Auf- und Umbaumaßnahmen und deren Vorbereitung bereits weit fortgeschritten sind.

Darüber hinaus prüft o2 weiterhin die Möglichkeit, künftig noch längere Zeiträume auszuweisen, um euch einen langfristigen Einblick in die zahlreichen Netzausbau-Maßnahmen des Anbieters zu gewähren. Mit wenigen Klicks könnt ihr somit sehen, ob an einem bestimmten Ort kurzfristig 5G oder 4G/LTE ausgebaut wird oder ob das Netz weiter verdichtet wird. Ein aktuelles Beispiel bieten die benachbarten Gemeinden Barwedel und Parsau im niedersächsischen Landkreis Gifhorn. In den Gemeinden funkt je ein o2 Mobilfunkmast mit 2G/GSM und 4G/LTE. Über den „In Kürze“-Button sehen o2 Kundinnen und Kunden jedoch bereits jetzt, dass ihr Anbieter beide Gemeinden innerhalb der kommenden Wochen mit dem neuen 5G-Mobilfunkstandard versorgen wird.

