WhatsApp macht große Fortschritte bei der Erweiterung seiner Plattformkompatibilität. So startete vor kurzem der Messenger mit einer neuen Testflight-Version für iPad-Nutzer. Leider sind die Slots für den Testflight bereits voll, doch der Start der Testphase zeigt, dass sich das Veröffentlichungsdatum der schon lange erwarteten iPad-Version der App nähert.

Die neueste Testflight-Version von WhatsApp für iOS hat zusätzliche Slots für Nutzer eingeführt, um die iPad-Version der App zu erleben. Die Nachfrage ist jedoch so groß, dass die verfügbaren Slots bereits vergeben sind. Es ist wahrscheinlich, dass WhatsApp bald weitere Tester in das Programm aufnimmt.

WhatsApp Messenger beta for iOS is available for testing on TestFlight!https://t.co/nVRkultTCc

Testing is limited: join as soon as possible!

— WABetaInfo (@WABetaInfo) November 29, 2023