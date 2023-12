Unter dem Motto „Treue lohnt sich“ hat die Deutsche Telekom im Juli dieses Jahres einen Datenbonus für Mobilfunkkunden gestartet. Passend zur Vorweihnachtszeit wird dieser im Dezember 2023 verdoppelt.

Telekom: doppelter Datenbonus im Dezember 2023 (Weihnachtsaktion)

Die Telekom bekannt sich für die Treue ihrer Mobilfunkkunden und hat im Sommer dieses Jahres einen monatlichen Datenbonus eingeführt.

Ihr erhaltet für euren Mobilfunk-Vertrag für jedes Jahr 500 MB (bei einem Young-Vertrag 1 GB) zusätzliches Datenvolumen als monatlichen Bonus. Die Zugehörigkeit beginnt mit der Erstaktivierung des jeweiligen Vertrags/Tarifs, unabhängig von einem Tarifwechsel. Der Datenbonus beträgt max. 10 GB. Für Prepaid-Tarife liegt der Höchstwert bei der Verdopplung eures aktuellen Inklusiv-Datenvolumens.

Kleines Beispiel gefällig? Seid ihr seid 16 Jahren Mobilfunkkunden der Telekom, so steht euch ein monatlicher Datenbonus in Höhe von 8GB zur Verfügung. Im laufenden Monat Dezember 2023 verdoppelt sich das Ganze, so dass ihr im genannten Beispiel 16GB erhaltet. Ihr könnt den Datenbonus erhalten, wenn ihr einen der folgenden Tarife habt:

Euren Datenbonus könnt ihr über die MagentaApp aktivieren.

