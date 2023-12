Es hat sich schon zur Tradition entwickelt, dass Apple zum Jahresausklang die Aktion „Countdown“ ins Leben ruft. Tag für Tag steht im Laufe des gesamten Dezembers ein anderes Highlight im Mittelpunkt. Nur heute könnt ihr euch den Film „The Flash“ für 4,99 Euro sichern.

Apple nutzt den gesamten Dezember, um tagtäglich einen Blockbuster zum Vorzugspreis ins Rampenlicht zu stellen. Am heutigen 01. Dezember 2023 macht „The Flash“ den Anfang. Ihr könnt euch den Film für nur 4,99 Euro sichern.

Bei „The Flash“ handelt es sich um einen Actionfilm, der auf der Comicfigur The Flash“ basiert und Teil des DC Extended Universe ist. Der Film lief im Juni dieses Jahres in den deutschen Kinos an und kann nun über die Apple TV-Ap zu einem wirklich attraktiven Preis käuflich erworben werden.

In der Beschreibung heißt es

In „The Flash“ prallen Welten aufeinander, als Barry seine Superkräfte nutzt, um in die Vergangenheit zu reisen und die Geschehnisse zu ändern. Doch als sein Versuch, seine Familie zu retten, unbeabsichtigt die Zukunft verändert, gerät Barry in eine Realität, in der General Zod zurückgekehrt ist und mit der Vernichtung der Welt droht – allerdings existieren keine Superhelden, an die er sich wenden könnte. Es sei denn, Barry schafft es, einen ganz anderen Batman aus dem Ruhestand zu locken und einen inhaftierten Kryptonier zu retten … jedoch nicht den, nach dem er sucht. Letztendlich besteht Barrys einzige Hoffnung zur Rettung der Welt, in der er sich befindet, und der Zukunft, in die er zurückkehren will, in einem Wettlauf um sein Leben. Aber wird das ultimative Opfer ausreichen, um das Universum neu zu starten?