Im Mai dieses Jahres und im Zusammenhang mit der WhatsApp Beta für Android 2.23.11.15 berichteten wir darüber, dass WhatsApp an der Einführung von Benutzernamen arbeitet. Nun tauchen die nächsten zarten Hinweise auf eine entsprechende Neuerung auf.

WhatsApp: neue Hinweise auf Benutzernamen

Die zukünftig Einführung von Benutzernamen reduziert die Abhängigkeit von einer Mobilfunknummer. Allerdings dürfte noch ein wenig Zeit ins Land gehen, bis die Funktion eingeführt wird.

Unterdessen arbeitet WhatsApp hinter den Kulissen weiter an der Einführung dieser Funktion, so WABetaInfo. So bringt die neueste WhatsApp Beta für Android 2.23.25.19 entsprechende Hinweise mit sich. Die Suchleiste spricht unter anderem davon, dass Anwender andere Benutzer anhand ihres Benutzernamens suchen können. Dadurch wird das in Kontakt treten mit anderen WhatsApp-Nutzern verbessert und der Datenschutz erhöht, da die Weitergabe der persönlicher Telefonnummern nicht mehr erforderlich ist.

Weiter heißt es, dass die Möglichkeit, einen Benutzernamen zu konfigurieren, optional ist und ihr jederzeit die Kontrolle über diese Funktion habt. So könnt ihr beispielsweise euren Benutzernamen jederzeit auch wieder entfernen. Wann die Neuerung offiziell eingeführt wird, steht aktuell in den Sternen.

