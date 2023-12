Apple unterstützt den Welt-AIDS-Tag, indem das Unternehmen die Erlöse aus bestimmten Produkten und Dienstleistungen an den Global Fund spendet, der sich im Kampf gegen HIV/AIDS besonders engagiert. Nachdem Apple vor kurzem bekannt gegeben hat, dass Apple Pay Transaktionen zu einer Spende von bis zu 1 Million US-Dollar führen sollen, gibt es jetzt die nächste Spenden-Aktion. So werden ab heute bis zum 4. Dezember alle Erlöse aus exklusiven In-App-Käufen in drei beliebten Spielen an den Global Fund gespendet.

Apples Unterstützung für den Welt-AIDS-Tag 2023

Seit 2006 hat Apple im Rahmen seiner Partnerschaft mit (RED) einen bedeutenden Beitrag zum Global Fund geleistet, der sich gegen HIV/AIDS in Afrika einsetzt. Durch den Kauf von (PRODUCT)RED Artikeln wurden mehr als 250 Millionen US-Dollar gesammelt, die Millionen von Menschen bei der Versorgung mit lebenswichtigen Behandlungen und Dienstleistungen helfen. In diesem Jahr verstärkt Apple seine Unterstützung durch verschiedene Initiativen.

Von heute an bis zum 4. Dezember werden bei exklusiven In-App-Käufen von drei beliebten Spielen im App Store – MONOPOLY GO!, Gardenscapes und EA Sports FC Mobile – alle Erlöse an den Global Fund gespendet. Zu diesen Käufen gehören Gegenstände wie Avatare und Fußballspieler. Darüber hinaus wird bis zum 8. Dezember bei jeder Apple Pay Transaktion auf apple.com, in der Apple Store App oder in den Apple Stores vor Ort 1 US-Dollar an den Global Fund gespendet.

Zusätzlich zu den Spendenaktionen stellt Apple auch Ressourcen zur Verfügung, um seine Kunden über HIV/AIDS aufzuklären. Dazu gehören spezielle Inhalte in Apple Books, Apple Podcasts und der Apple TV App, die sich auf die Geschichte der Epidemie und persönliche Geschichten von Aktivisten und Künstlern konzentrieren.

Für diejenigen, die die Aktion weiter durch ihre Einkäufe unterstützen möchten, bietet Apple verschiedene (PRODUCT)RED Produkte an, wie zum Beispiel die Apple Watch Series 9, das iPhone 14 und das iPhone SE. Diese Produkte sind in den Apple Stores und im Apple Online Store erhältlich.

Das Engagement von Apple, den Welt-AIDS-Tag durch Sonderaktionen und Spenden zu unterstützen, unterstreicht die Rolle des Unternehmens bei globalen Gesundheitsinitiativen. Dadurch werden nicht nur Gelder für den Global Fund gesammelt, sondern auch das Bewusstsein für HIV/AIDS gestärkt.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren