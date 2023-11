Apple hat angekündigt, für jede Apple Pay Transaktion, die zwischen dem 28. November und dem 8. Dezember über seine Plattformen getätigt wird, an den Global Fund zu spenden. Das Unternehmen wird nach eigenen Angaben für jeden Einkauf, der mit Apple Pay auf Apple.com, in der Apple Store App oder in einem Apple Store weltweit getätigt wird, 1 US-Dollar an die lebensrettende Organisation spenden. Die Initiative spiegelt Apples langjährige Partnerschaft mit der (RED)-Marke und deren Engagement im Kampf gegen globale Krankheiten wider.

Unterstützung globaler Gesundheitsinitiativen

Die Spenden von Apple kommen dem Global Fund zugute, einer Organisation, die sich der Bekämpfung von Krankheiten wie HIV/AIDS, Tuberkulose und Malaria widmet. Dies ist besonders wichtig für Entwicklungsländer, in denen diese Krankheiten am weitesten verbreitet sind. Der Beitrag von Apple, der auf 1 Million US-Dollar begrenzt ist, stammt aus Einkäufen, die mit Apple Pay auf Apple.com, in der Apple Store App und in Apple Stores weltweit getätigt werden.

Die Partnerschaft zwischen Apple und dem Global Fund besteht seit 17 Jahren und hat ihre Wurzeln in der Zusammenarbeit mit der Marke (RED), die im Jahr 2006 von U2-Sänger Bono mitbegründet wurde. Die (PRODUCT)RED Produkte von Apple, die eine Reihe von Artikeln vom iPhone bis zur Apple Watch umfassen, tragen ebenfalls zum Global Fund bei, wobei ein Teil jedes Verkaufs in lebensrettende Gesundheitsprogramme fließt.

Die diesjährige Initiative fällt mit dem Welt-AIDS-Tag zusammen, ein Ereignis, das Apple traditionell mit (PRODUCT)RED-bezogenen Ankündigungen und Aktivitäten begleitet. Mit solchen Aktionen unterstreicht Apple weiterhin seine Rolle im Bereich der globalen Gesundheit und der sozialen Verantwortung des Unternehmens.

