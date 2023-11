Im Zuge des jüngsten Börsengangs von Arm hat sich eine interessante Entwicklung in der langjährigen Beziehung des Unternehmens zu Apple abgezeichnet. So strebte Arm Holdings eine Erhöhung der Lizenzgebühren für geistiges Eigentum von Apple an und sorgte damit für eine angespannte Stimmung. Trotz dieser Bemühungen zahlt Apple weiterhin weniger als 0,30 Dollar pro iPhone – ein Satz, der laut The Information deutlich unter dem liegt, was andere Unternehmen an Arm zahlen.

Arm drängt auf höhere Gebühren

Das Chipdesign von Arm bildet die Grundlage für Apples kundenspezifische Prozessoren. Die Beziehung zwischen Apple und Arm reicht bis in die späten 1980er Jahre zurück, als Apple bereits einen bedeutenden Anteil an Arm besaß. Im Laufe der Jahre verringerte sich der Anteil von Apple an Arm, doch die geschäftlichen Beziehungen wurden fortgesetzt. Beim jüngsten Börsengang von Arm investierte Apple einen nicht genau bekannten Betrag zwischen 25 und 100 Millionen Dollar in das Technologieunternehmen.

Nun gibt es jedoch zwischen den Unternehmen unterschiedliche Ansichten bezüglich der Lizenzgebühren für das geistige Eigentum von Arm. Der CEO der Muttergesellschaft von Arm, Masayoshi Son von SoftBank, hat seine Unzufriedenheit mit der derzeitigen finanziellen Vereinbarung zum Ausdruck gebracht. Son wies darauf hin, dass Apple für kleinere iPhone-Komponenten mehr zahlt als für die wichtige Technologie von Arm. Trotz der Bemühungen um eine Neuverhandlung hat Apple aufgrund seiner starken vertraglichen Position die Gebühren niedrig gehalten, nämlich unter 0,30 Dollar pro Gerät, was im starken Gegensatz zu dem stehen soll, was Wettbewerber wie Qualcomm und MediaTek zahlen.

Die Zahlungen von Apple machen weniger als 5 % des Gesamtumsatzes von Arm aus. Im Geschäftsjahr, das am 31. März 2023 endete, verzeichnete Arm einen Nettogewinn von 524 Millionen Dollar. Die Bemühungen von Son, die Preise zu erhöhen, stießen auf Widerstand, nicht nur bei Apple, sondern auch bei anderen Unternehmen, die mit Arm zusammenarbeiten. Dieser Widerstand führte dazu, dass der Plan, die Gebühren generell zu erhöhen, aufgegeben wurde.

Trotz der genannten Widrigkeiten haben die beiden Unternehmen ihre Partnerschaft aufrechterhalten. Im September 2023 kündigte Arm eine neue langfristige Vereinbarung mit Apple an, die über das Jahr 2040 hinausgeht. Diese Vereinbarung sichert Apple den Zugang zur Architektur von Arm und setzt eine langjährige Zusammenarbeit fort.

