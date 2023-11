Zahlreiche Unternehmen nutzen den Jahresendspurt, um ihre Top-Listen, Jahresrückblicke, Charts etc. zu veröffentlichen. Ab sofort steht mit Spotify 2023 Wrapped auch der Rückblick des Musik-Streaming-Dienstes berereit.

Spotify 2023 Wrapped

Nachdem wir bereits auf die Apple Music Jahrescharts 2023 sowie Apple Music Replay 2023 geblickt haben, steht nun Spotify 2023 Wrapped auf der Agenda. Auch Spotify informiert über die Top-Artists, Podcasts und Alben in Deutschland für Jahr 2023.

In jedem Jahr stellen sich die selben Fragen: Welche Melodien haben Deutschland in diesem Jahr durchströmt? Welche aufstrebenden Künstler haben unsere Aufmerksamkeit erregt und welcher Podcast hat es geschafft, die Charts zu erobern? Der große Spotify Jahresrückblick „Wrapped“ bietet nicht nur darauf Antworten, sondern wirft auch einen Blick auf weitere Audiohighlights aus diesem Jahr.

Im Wrapped Hub bietet Spotify unterschiedliche Top-Listen, Playlists mit globalen und nationalen Streaming-Highlights sowie personalisierte Rückblicke für Hörer*innen. Die Übersichten und Playlist-Links gibt es am Ende der Pressemitteilung.

2023 bricht Taylor Swift mit über 26,1 Milliarden Streams sämtliche Rekorde und wird die erste weibliche Künstlerin auf Platz 1 der meistgestreamten Künstler weltweit auf Spotify, womit sie Bad Bunny nach Jahren an der Spitze ablöst. Miley Cyrus Song „Flowers“ führt die Top-Listen der meistgestreamten Songs an, während Bad Bunnys Album „Un Verano Sin Ti“ mit 4,5 Milliarden Streams international weiterhin die Spitze der meistgespielten Alben weltweit hält. Der Spotify Exclusive Podcast „The Joe Rogan Experience“ verteidigt seinen Platz an der Spitze der internationalen Podcast-Charts.

