Apple Music Replay 2023 steht bereit. Nachdem wir euch bereits gestern auf die Apple Music Jahrescharts 2023 hingewiesen haben, haben wir noch einen kleinen Nachtrag für euch. Ab sofort steht mit Apple Music Replay 2023 auch euer persönlicher Jahresrückblick zur Verfügung.

Apple Music Replay 2023 ist da

Es ist wieder soweit. Mit Apple Music Replay 2023 steht ab sofort euer persönlicher Jahresrückblick mir euren Top Songs, Künstlern, Alben, Genres und mehr bereit. Diese könnt ihr noch einmal Review passieren lassen oder mit anderen teilen.

Genau wie in den vergangenen Jahren bietet euch Apple Music auch in diesem Jahr zum Jahresende mit Apple Music Replay detaillierte Einblicke in eure Hörgewohnheiten und ein komplett personalisiertes Highlight Reel. Einmal eingeloggt, könnt ihr eure Top Songs, Top Alben, Top Künstler, Top Genres und mehr abrufen. Superfans können sogar herausfinden, ob sie zu den Top 100 Hörern ihrer Lieblingskünstler oder -genres gehören.

Ihr könnt außerdem mit den Replay Jahresplaylists eure persönliche Top 100 aus jedem Jahr anhören, in dem ihr ausreichend Musik gehört habt, um die Funktion nutzen zu können. Apple Music Replay ist das ganze Jahr über verfügbar, sodass Musikliebhaber das ganze Jahr über weiterhören, erkunden und teilen können.

