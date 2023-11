Seit mehreren Jahren hält sich hartnäckig das Gerücht, dass Apple an einem eigenen 5G-Chip arbeitet. Nun heißt es jedoch, dass das Unternehmen angeblich die Entwicklung des eigenen 5G-Modems einstellen könnte.

Rückschläge bei Apples Modem-Entwicklung

Apples Weg zur Entwicklung eines eigenen 5G-Modems begann mit der Übernahme der Smartphone-Modemsparte von Intel für 1 Milliarde US-Dollar. Apple wollte seine eigenen Modems in die kommenden iPhone-Modelle integrieren. Trotz dieser Pläne und der erheblichen Investitionen in Ressourcen und Personal deuten jüngste Leaks auf einen Richtungswechsel hin. So haben die beiden Vollzeit-Leaker Tech_Reve und Yeux1122 angedeutet, dass Apple die Entwicklung von 5G-Modems reduziert oder sogar ganz einstellt.

Ursprünglich wollte Apple die 5G-Modems von Qualcomm bis 2023 durch seine eigenen Versionen ersetzen. Anfang dieses Jahres wurde jedoch klar, dass diese Frist nicht eingehalten werden kann. Inzwischen hat Apple seine Vereinbarung mit Qualcomm für 5G-Modems bis 2026 verlängert.

Einem Bericht des Wall Street Journal aus dem September zufolge wurden Apples Versuche, einen eigenen Modem-Chip zu entwickeln, durch große Probleme in der Entwicklung behindert. Anfang dieses Monats berichtete zudem Bloombergs Mark Gurman, dass Apple bei seinem Versuch, ein 5G-Modem zu entwickeln, weiterhin auf Schwierigkeiten stößt.

Es besteht kaum ein Zweifel daran, dass das Projekt für Apple eine Herausforderung darstellt, vielleicht sogar eine viel größere als erwartet. Leaker Tech_Reve und Yeux1122 haben zwar schon erfolgreich interne Informationen weitergegeben, lagen jedoch auch schon des Öfteren daneben. Wir stehen dem Gerücht noch skeptisch gegenüber. Falls Apple jedoch wirklich zu so einem drastischen Schritt greift, wäre das eine große Sache, sowohl wegen der langen Zeit, die Apple daran gearbeitet hat, als auch wegen des Umfangs der Investitionen in diese Arbeit – einschließlich des Milliarden-Kaufs von Intel.

