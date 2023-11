Vodafone hat seine Festnetz-Tarifstruktur grundlegend überarbeitet, um eine verbesserte und nahtlose Integration von Internet- und Fernsehdiensten zu erreichen. Die Neugestaltung beinhaltet eine einheitliche Preisstruktur für die Dienste und offeriert dabei sowohl bestehenden als auch neuen Kunden finanzielle Vorteile.

Neustrukturierung der Tarife

Im Zentrum von Vodafones Neuerungen steht die Vereinfachung der Tarifstruktur. Eine Integration von Internet und TV in den Kabel-Tarifen soll Einsparungen ermöglichen. Die neuen GigaZuhause Kabel-Tarife enthalten eine Sprach-Flatrate in alle deutschen Netze sowie eine Internet-Flatrate.

Bestandskunden, die bereits einen TV-Anschlussvertrag bei Vodafone haben, können durch den Wechsel in das neue Tarifangebot bis zu 12,99 Euro monatlich einsparen. Neukunden profitieren von einer erweiterten Preispromotion, die für die ersten neun Vertragsmonate reduzierte Grundgebühren bietet.

Das neue Kabel-Angebot, verfügbar ab dem heutigen 29. November, bietet Internet-Flatrates mit Geschwindigkeiten von 50 bis 1.000 Mbit/s. Die Preispunkte variieren je nach Geschwindigkeit, beginnend bei 39,99 Euro für 50 Mbit/s bis hin zu 64,99 Euro für 1.000 Mbit/s. Für den GigaZuhause 1000 Glasfaser-Tarif gilt ein abweichender Preis von 79,99 Euro monatlich.

Anpassung an Gesetzesänderungen

Die Überarbeitung ist auch eine Antwort auf die geänderten gesetzlichen Regelungen zur Umlagefähigkeit von TV-Kabelanschlüssen in Mietverhältnissen. Ab Juli 2024 dürfen die Kosten für Fernsehen nicht mehr über die Nebenkosten abgerechnet werden. Millionen von Mieter mit Kabel-TV sind betroffen und müssen nun einen Direktvertrag mit einem Anbieter abschließen. Vodafone will mit seinen neuen Tarifen auch diese Mieter ansprechen und bietet ein erweitertes Angebot für Neukunden an:

Das Unternehmen beschreibt das Promo-Angebot folgendermaßen:

„Kunden, die einen neuen Kabel-Tarif abschließen, profitieren von einer um 3 Monate verlängerten Preis-Promotion. Sie zahlen in den ersten 9 Vertragsmonaten für den GigaZuhause 50 Kabel nur 9,99 Euro pro Monat. Alle höherwertigen Tarife liegen im Promotion-Zeitraum bei 19,99 Euro. Zusätzlich wird je nach gewähltem Kabel-Tarif ein Startguthaben von bis zu 120 Euro gewährt. Darüber hinaus entfällt das Bereitstellungsentgelt. Und den Premium-Router FRITZ!Box 6660 gibt’s für 24 Monate zu 0,- Euro dazu. Die Preis-Promotion ist befristet bis zum 28. Februar 2024.“

Vodafone bietet zudem eine Wechselgarantie an, die es Kunden ermöglicht, am Ende des 9. Vertragsmonats in einen niedrigeren Tarif zu wechseln.

-> Hier geht es direkt zu den neuen Vodafone-Tarifen

