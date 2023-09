Wie das Wall Street Journal berichtet, hat Apple Milliarden in sein Projekt zur Entwicklung eines eigenen 5G-Modemchips gesteckt, der den in iPhones verwendeten Qualcomm-Modemchip ersetzen soll. Doch die Initiative des Tech-Giganten war von einer Reihe von Fehltritten geprägt. Unrealistische Ziele, mangelnder Einblick in die Feinheiten des Projekts und Prototypen, die sich als nicht realisierbar erwiesen, gehörten zu den größten Herausforderungen.

Erhebliche Verzögerungen bei Apples 5G-Projekt

Im Jahr 2019 erweiterte Apple sein Projektteam und integrierte einen erheblichen Teil des Smartphone-Modemgeschäfts von Intel. Dieser Schritt führte zur Neueinstellung zahlreicher Ingenieure, von denen viele zuvor bei Qualcomm und Intel tätig waren. Das Unternehmen rechnete optimistisch mit einer Veröffentlichung des ersten eigenen Modemchips im Herbst 2023. Das Projekt, das den Namen „Sinope“ erhielt, stieß jedoch schon früh auf Komplikationen.

Viele an „Sinope“ beteiligte Experten erkannten, dass das Erreichen des gesetzten Ziels eine unwahrscheinliche Aufgabe war. Diese Probleme seien hauptsächlich von Apple verursacht worden, behaupten ehemalige Apple-Ingenieure und -Führungskräfte. Aufgrund technischer Hindernisse, Kommunikationsprobleme und interner Meinungsverschiedenheiten über die Durchführbarkeit des Projekts konnten die Teams die Fristen nicht einhalten. Das Missmanagement wurde deutlich, als sich der Prototyp des Apple-Chips bei den Tests im Vorjahr als unzureichend erwies. Er war nicht nur zu langsam, sondern hatte auch Probleme mit Überhitzung. Seine beträchtliche Größe machte ihn zudem für die Integration in das iPhone unpraktisch.

Erfolge sorgten für Fehleinschätzung

Dass Apple das Projekt so optimistisch angegangen ist, soll den großen Erfolgen der Apple Silicon Chips geschuldet gewesen sein. Apples Fähigkeit, seine eigenen Mikroprozessoren für iPhones, iPads und Macs zu entwickeln, hat das Unternehmen zu der Annahme veranlasst, Modemchips bauen zu können.

Modemchips übertragen und empfangen jedoch drahtlose Daten von verschiedenen Arten von drahtlosen Netzwerken und müssen strenge Konnektivitätsstandards einhalten, um Mobilfunkbetreiber auf der ganzen Welt zu bedienen, was sie zu einer komplett neuen Herausforderung macht.

„Nur weil Apple die beste Silicon-Chips auf dem Planeten baut, ist es lächerlich zu glauben, dass sie auch ein Modem bauen können“, sagte der ehemalige Apple-Direktor für Drahtlosnetzwerke Jaydeep Ranade, der das Unternehmen 2018 verließ, dem Jahr, in dem das Projekt begann.

„Drei Jahre hinter dem besten Modemchip von Qualcomm“

Dem Bericht zufolge haben Apples Führungskräfte die Herausforderung besser verstanden, nachdem das Unternehmen seine Prototypen Ende letzten Jahres getestet hatte. Die Ergebnisse waren so schlecht, dass die Chips „im Wesentlichen drei Jahre hinter dem besten Modemchip von Qualcomm zurücklagen“. Ihre Verwendung drohte, die drahtlosen Geschwindigkeiten des iPhone langsamer zu machen als die seiner Konkurrenten, so mit den Tests vertraute Personen, die mit dem WSJ sprachen.

Kommt Apples 5G-Modem 2025?

Apple war gezwungen, einen Rechtsstreit mit Qualcomm beizulegen und verwendet somit weiter 5G-Modemchips von Qualcomm für die iPhone- und iPad-Modelle. Doch das hauseigene Modem wurde anscheinend nicht aufgegeben. Wie es aussieht, könnte die Technologie frühestens 2025 so weit fortgeschritten sein, dass Apples eigener Modem-Chip marktreif ist. Dann könnte das Unternehmen und Qualcomm getrennte Wege gehen, so die Quellen des Berichts.