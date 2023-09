Das iPhone 15 Pro führt eine bedeutende Veränderung in seinem internen Design ein, die sich positiv auf die Reparierbarkeit auswirkt. Ein neues Teardown-Video zeigt nun diese Änderung, die die Reparatur bzw. den Austausch der Glasrückseite des Geräts bequemer und günstiger macht.

iPhone 15 Pro Teardown

Wie das Teardown-Video von PBKreviews zeigt, verfügt Apples iPhone 15 Pro über eine neu gestaltete interne Gehäusearchitektur. Die Änderung ermöglicht es, dass das Glas auf der Rückseite des Geräts einfacher ausgetauscht werden kann. Infolgedessen sind Reparaturen der Glasrückseite des iPhone 15 Pro kostengünstiger geworden. Interessanterweise wurde diese Neuerung im letzten Jahr bereits bei den Modellen iPhone 14 und iPhone 14 Plus beobachtet.

Um das hintere Glas zu ersetzen, muss man die Rückseite des Geräts erwärmen, das hintere Glas abnehmen und das Verbindungskabel abziehen. Der Teardown gibt auch Einblicke in die Komponenten der Glasrückseite. Dazu gehören die MagSafe-Ladespule, der LED-Blitz und die Mikrofonanschlüsse.

Eine weitere interessante Entdeckung des iPhone 15 Pro Teardowns ist das Fehlen eines Brandings auf der internen Aluminiumabdeckung des A17 Pro Chips. Im Gegensatz dazu trug der Chip des vorherigen iPhone 14 Pro ein eindeutiges A16 Bionic-Logo. Die Absicht von Apple hinter diesem fehlenden Branding bleibt spekulativ. Doch es stellt sich zumindest die Frage, ob Apple diese Änderung vorgenommen hat, um sicherzustellen, dass das neue „A17 Pro“-Branding nicht geleakt wird.

Das Teardown-Video bietet einen guten ersten Eindruck vom Innenleben des iPhone 15 Pro, weswegen wir euch einen Blick in das Video empfehlen. In Kürze dürfte dann auch das entsprechende Video von iFixit erscheinen, das mit Sicherheit weitere Einblicke in die Reparierbarkeit des Geräts geben wird.