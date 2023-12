Mittlerweile werden mehr Streaming-Dienste angeboten, als man an einem Wochenende ausprobieren könnte. Doch die Bereitschaft mehrere Dienste zu abonnieren nimmt immer mehr ab, und so trifft man die Idee eines „plattformübergreifenden“ Streamings, in dem man mehrere Abos in einem Paket erhält, immer häufiger an. Passend hierzu berichtet das Wall Street Journal, dass sich Apple in Gesprächen mit Paramount über ein mögliches Streaming-Bundle befindet.

Apple TV+ und Paramount+ in einem Paket

Apple und Paramount prüfen angeblich eine Vereinbarung, um Apple TV+ und Paramount+ zusammen zu einem niedrigeren Preis zu verkaufen, als die Dienste zusammen kosten würden. Derzeit kostet Apple TV+ 9,99 Euro pro Monat, und Paramount+ 7,99 Euro (in den USA 11,99 Dollar) pro Monat.

Es ist nicht die erste Zusammenarbeit zwischen Apple und Paramount. Im Jahr 2021 bündelte Apple Showtime und CBS All Access und bot in den USA einen Rabatt von 50 % für Apple TV+ Abonnenten. Dieses Angebot wurde jedoch nach dem Start von Paramount+ wieder eingestellt. Paramount bessert derweil die Abonnentenzahlen in Deutschland mit Unterstützung von Sky auf. So erhalten Sky-Kunden in Deutschland mit dem Sky Cinema Paket einen kostenlosen Zugang zu Paramount+

In letzter Zeit hat Apple TV+ mehrere Maßnahmen ergriffen, um seine Bekanntheit zu steigern. Dazu gehören einige große Produktionen, die zunächst in den Kinos gezeigt werden, bevor sie auf Apple TV+ gestreamt werden. Sowohl „Killers of the Flower Moon“ als auch „Napoleon“ sind derzeit in den Kinos zu sehen, wobei die Veröffentlichungstermine für Apple TV+ noch nicht bekannt gegeben wurden. Außerdem hat Apple in ausgewählten Ländern Partnerschaften mit Mobilfunkanbietern geschlossen, um Apple TV+ in Mobilfunktarife einzubinden.

