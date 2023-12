Rund 180 Tage trennen uns noch vom Eröffnungspiel bei der UEFA EURO 2024. Los geht es am 14. Juni, das Finale steigt am 14. Juli des kommenden Jahres. Während des Turniers nimmt die Deutsche Telekom als Netzausrüster, nationaler Sponsor und TV-Rechteinhaber eine zentrale Rolle. Nun wurde weitere Neuigkeiten zum kommenden Sportereignis bekannt gegeben.

Telekom: Unbegrenztes Datenvolumen für Mobilfunkkunden während der EURO 2024

Die Deutsche Telekom zeigt alle 51 Spiele der UEFA EURO 2024 live und in UHD-Qualität bei MagentaTV, davon 5 sogar exklusiv.

Nun hat die Telekom ihre „Nationalmannschaft der Sportberichterstattung“ vorgestellt. Johannes B. Kerner übernimmt wie bei der UEFA EURO 2020 und der FIFA WM 2022 die Rolle des Gastgebers. Er wird an den Spieltagen live aus dem Studio und bei ausgewählten Spielen auch live vor Ort aus dem Stadion moderieren. Der ehemalige DFB-Kapitän Michael Ballack und die ehemalige Nationalspielerin Tabea Kemme werden das MagentaTV-Experten Team anführen. Wolff Fuss, einer der renommiertesten TV-Kommentatoren Deutschlands, wird ebenso wieder mit von der Partie sein.

Besonders spannend empfinden wir die Aussagen, dass alle Telekom Mobilfunkkunden das Turnier auch unterwegs schauen können, da sich das Bonner Unternehmen während des Turniers das Datenvolumen in den Mobilfunktarifen auf unbegrenzt schalten wird. Egal, ob ihr dann im Biergarten, in der Bahn oder im Schwimmbad die Spiele der EURO 2024 verfolgen möchtet, über das Datenvolumen in eurem Telekom Vertrag müsst ihr euch keine Sorgen machen.

Übrigens: Im laufenden Monat Dezember verdoppelt die Telekom ihren Datenbonus für Mobilfunkkunden. Auch Vodafone zeigt sich aktuell spendabel und schenkt Kunden bis zu 500GB.

