Wir starten in das verhältnismäßig ruhige Wochenende und blicken am heutigen Samstag auf die tagesaktuellen Amazon Blitzangebote. Das Motto lautet „Angebote: Jeden Tag neue Deals – stark reduziert. Entdecken Sie Blitzangebote, Angebote des Tages, Schnäppchen, Deals und Coupons. Angebote gelten solange wie angegeben bzw. solange der Vorrat reicht. Prime-Mitglieder erhalten 30 Minuten früher Zugriff auf Blitzangebote. Neu: Kein Angebot mehr verpassen. Auf Ihrem PC oder dem Smartphone Benachrichtigungen erhalten sobald ein bestimmtes Angebot startet. So funktioniert’s. In Kürze startende Angebote werden mit 8 Stunden Vorlauf angezeigt – ein regelmäßiges Vorbeischauen lohnt sich.“

Angebote des Tages

Angebot UGREEN Nexode 100W USB C Ladegerät GaN USB C Netzteil 4 Ports Charger PD Ladegerät mit PPS... 100W 4 in 1 HIGH-SPEED Laden: UGREEN Nexode 100W USB C Ladegerät unterstützt Power Delivery 3.0,...

Ein für Alle: Der USB C Netzteil ist mit fast alle Geräte kompatibel, z. B. Kompatibel mit MacBook...

Angebot roborock Q Revo Saug- & Wischroboter mit Absaugstation (Saugleistung 5500Pa, 180min Akkulaufzeit,... Saugfunktion mit einer sehr hohen Saugleistung von 55000Pa und mitgelieferter Absaugstation mit...

Rotierende Doppel-Wischmopps mit 200 Umdrehungen pro Minute entfernt mühelos hartnäckige...

Angebot AIRROBO P20 Saugroboter mit 2800 Pa Saugkraft, APP Steuerung, 120 Min Laufzeit, Staubsauger Roboter... [ Extra starke Saugleistung ] Mit einer Saugkraft von 2800 Pa und 3-Stufen-Reinigungssystem saugt...

[ Fortschrittliche Navigation und Sensoren ] Der AIRROBO P20 Staubsauger Roboter reinigt in Ihrem...

Angebot Assassin's Creed Mirage: Deluxe Edition [Playstation 5] - Uncut Entdecke ein dichtes, vom Plot getriebenes Action-Adventure, das der Verwandlung eines...

Reise in dieser liebevollen Hommage an das Spiel, mit dem alles begann, nach Alamut, der legendären...

Angebot Xbox Series X Xbox Series X ist die schnellste und leistungsstärkste Konsole aller Zeiten. Genießen Sie Tausende...

Das Herzstück der Xbox Series X ist die Xbox Velocity Architecture, die eine speziell entwickelte...

Angebot WLAN Smart Steckdose EIGHTREE, Alexa Steckdose 4er Pack, Smart Home WiFi Steckdose, Alexa Zubehör,... Fernsteuerung: Es dauert nur zwei Minuten, um sich mit der Smart Life APP zu verbinden(Nur 2,4 GHz...

Sprachsteuerung: Kompatibel mit Google Home/Alexa/SmartThings, aktivieren Sie Ihre Haushaltsgeräte...

DualSense Wireless-Controller - EA SPORTS™ FC 24 Bundle Mit dem DualSense Wireless-Controller – EA SPORTS FC 24 Bundle bist du noch näher am...

Dank innovativer Controller-Funktionen wie haptisches Feedback, adaptive Trigger und einem...

Angebot Playstation Wireless-Controller - Grey Camouflage Entdecke ein noch intensiveres und fesselnderes Gaming-Erlebnis1, mit dem die Action in deinen...

Der DualSense Wireless-Controller bietet immersives haptisches Feedback, dynamische adaptive Trigger...

Angebot ATUVOS Schlüsselfinder Keyfinder 1 Pack, iOS Smart Tracker Tag Kompatibel mit Apple Wo ist? APP... 【IN DER NÄHE SUCHEN】: Funktioniert mit der App "Wo ist?" von Apple, um Ihnen zu helfen, Ihre...

【Weit Weg Finden】: ATUVOS Smart Tag findet Gegenstände in größerer Entfernung mit Hunderten...

Angebot EA SPORTS FC 24 Standard Edition Switch | Deutsch Mit EA SPORTS FC 24 betritt The World's Game eine neue Ära 19000+ vollständig lizenzierte Profis,...

EA SPORTS FC 24 präsentiert auf Nintendo Switch darüber hinaus ein komplettes Ultimate...

Angebot EA SPORTS FC 24 Standard Edition PS5 | Deutsch HyperMotionV ermöglicht den bislang größten Schritt in Sachen Gameplay-Authentizität und...

Die durch reale Opta-Daten optimierten Spielstile geben den Profis neue Dimensionen, die über...

Angebot ATUVOS Schlüsselfinder KeyFinder 4er Pack, iOS Smart Bluetooth Tracker Tag Kompatibel mit Apple Wo... 【IN DER NÄHE SUCHEN】: Funktioniert mit der App "Wo ist?" von Apple, um Ihnen zu helfen, Ihre...

【Weit Weg Finden】: ATUVOS Smart Tag findet Gegenstände in größerer Entfernung mit Hunderten...

Angebot ATUVOS Schlüsselfinder Key Finder 2er Pack, iOS Smart Tracker Tag Kompatibel mit Apple Wo ist? APP... 【IN DER NÄHE SUCHEN】: Funktioniert mit der App "Wo ist?" von Apple, um Ihnen zu helfen, Ihre...

【Weit Weg Finden】: ATUVOS Tracker Tag findet Gegenstände in größerer Entfernung mit Hunderten...

Angebot WWE 2K23 - USK & PEGI [Xbox Series X] Erweiterte Features, überwältigende Grafik und die ultimative WWE-Experience

Erlebe die wichtigsten Momente und die härtesten Gegner in John Cenas 20-jähriger WWE Karriere

Angebot ECOVACS DEEBOT N8 Black Staubsaugerroboter mit Wischfunktion, 2300Pa Saugkraft, Saugroboter für... INKLUSIVE ZWEI STAUBSAUGERBEUTEL FÜR BIS ZU JEWEILS 30 TAGE - sind im Lieferumfang zusammen mit der...

EIN WOCHENLANGES SAUBERES ZUHAUSE - Der Einweg-Staubbeutel in der Absaugstation fasst bis zu 30 Tage...

Angebot Apple AirPods (3. Generation) mit Lightning Ladecase ​​​​​​​ Personalisiertes 3D Audio mit dynamischem Head Tracking sorgt für Sound überall um dich herum

Eine Passform

Angebot Beats Fit Pro – Komplett kabellose In-Ear Kopfhörer – Aktives Noise-Cancelling, Kompatibel mit... Flexible, sicher sitzende Ohrbügel für mehr Komfort und Stabilität den ganzen Tag

Eine speziell entwickelte Akustikplattform sorgt für einen kraftvollen, ausbalancierten Sound

Angebot TORRAS Guardian für iPhone 15 Pro Hülle [Upgraded Zertifizierte Militärschutz] [Samtweiche... [Zertifizierter & Rundumschutz für iPhone 15 Pro] Seit einem Jahrzehnt verbessern wir den...

[Schützt jedes Detail, Display und Kamera] Die handhülle iPhone 15 Pro verfügt über eine 1,2 mm...

Anker SOLIX RS40B Balkonkraftwerk mit Speicher, Solarbank E1600 und 820 Wp Photovoltaik-Solarpanel,... SMART STROMKOSTEN SPAREN: Dank dem Anker SOLIX Balkonkraftwerk mit Speicher hast du die...

25 JAHRE LEISTUNGSGARANTIE: Das Balkonsolarpanel hat eine Lebensdauer von mindestens 25 Jahren mit...

Angebot SanDisk Portable SSD 2 TB (externe Festplatte mit SSD Technologie 2,5 Zoll, 520 MB/s... Die externe Festplatte mit SSD Technologie ist die ideale Lösung, um Erinnerungen wie Bilder und...

Auf die mobile SSD ist immer Verlass und bei all Ihren Abenteuern der ideale Begleiter. Bei Stürzen...

Angebot Beats Studio Buds + (2023) – Komplett kabellose Noise Cancelling In-Ear Kopfhörer, verbesserte... Spüre den kraftvollen, ausgewogenen Sound der speziell entwickelten Akustikplattform von Beats

Aktives Noise Cancelling (ANC) passt sich deiner individuellen Passform an, damit du ganz in die...

Angebot EF ECOFLOW DELTA 2 Tragbare Powerstation 1024Wh, Solar Generator LiFePO4-Batterie, erweiterbarer... 7-mal Schnellere AC-Ladung: Dank X-Stream Technologie lädt DELTA 2 7X schneller als vergleichbare...

Strom für Alles: Mit 1800W AC-Ausgangsleistung und 2*100W USB-PD Anschlüsse reicht DELTA 2 für...

Angebot EF ECOFLOW Tragbare Powerstation RIVER 2, 256 Wh Solargenerator mit LiFeP04, Schnellladung in 1... [Schnellste Aufladung auf dem Markt] Mit der X-Stream-Schnellladetechnologie von EcoFlow laden Sie...

[Strom für alle wichtigen Geräte] Mit einer Leistung von bis zu 600 W können Sie 5 wichtige...

Angebot Apple AirPods Pro (2. Generation) mit MagSafe Case (USB-C) ​​​​​​​ Der von Apple entwickelte H2 Chip liefert die Leistung für die AirPods Pro und macht ihre...

Die geringe Verzerrung und die speziell entwickelten Treiber und Verstärker liefern brillante...

Angebot Beats Studio Pro – Komplett Kabellose Bluetooth Noise Cancelling Kopfhörer – Personalisiertes... Beats spezielle Akustikplattform bietet kraftvollen, immersiven Sound – egal, ob du Musik hörst...

Verlustfreies Audio über USB-C und drei verschiedene eingebaute Klangprofile verbessern dein...

Angebot Govee LED Lightbar, RGBICWW TV Hintergrundbeleuchtung funktioniert mit Alexa und Google Assistant,... Aufregendes Beleuchtungserlebnis: Verwenden Sie die innovative RGBIC-Technologie, um mehrfarbige...

Sprachsteuerung Ihrer Beleuchtung: Steuern Sie die LED TV Hintergrundbeleuchtung freihändig mit...

Angebot Belkin BoostCharge drahtloser magnetischer Kfz-Telefon-Halter, Kfz ladegerät, Auto Ladegerät,... Schnelles drahtloses Laden mit 10 Watt während der Fahrt

Einfache und sichere Befestigung der iPhone 15, iPhone 14, iPhone 13, iPhone 12-Geräte mit MagSafe

Angebot Belkin 65-W-USB-C-Ladegerät mit 2 Ports, Schnellladen mit Power Delivery 3.0 und GaN-Technologie... Fast charge two compatible devices at the same time with dual USB-C ports*

USB-C PD 3.0 enabled, charging an iPhone 13 from 0-50% in 28 minutes and a Samsung Galaxy S21+ from...

Angebot Seagate BarraCuda Q1 ZA240CV10001 SATA-Festplatte, 6 Gbit/s, Schwarz, 240 GB Rüsten Sie mit 3D QLC NAND der nächsten Generation auf erschwingliche SSD-Leistung auf.

Nutzen Sie eine SATA-SSD, die bis zu 20-mal schnellere Geschwindigkeiten als Festplatten bietet.

EcoFlow Mikrowechselrichter 600W, Intelligenter Solar-Wechselrichter WLAN für Balkonkraftwerk,... [0 % MwSt] Der Preis ist bereits mit 0% MwSt. ausgewiesen. Der Preis gilt nur für Privatkunden, die...

[STROM FÜR TAG UND NACHT] Der Mikrowechselrichter ist das Herz des PowerStream Balkonkraftwerks. Er...

EcoFlow PowerStream Balkonkraftwerk 0% VAT, Mikrowechselrichter und 400W starre Monokristalline... [0 % MwSt] Der Preis ist bereits mit 0% MwSt. ausgewiesen. Der Preis gilt nur für Privatkunden, die...

[30-MINUTEN-DIY-Installation] Sie benötigen keine professionelle Ausbildung oder einen Elektriker,...

Anker SOLIX Balkonsolarsystem(820W), 23% Effizienz, Glattes schwarzes Design, Gratis OTA Upgrade auf... SOLARPOWER HOCH, STROMKOSTEN RUNTER: Mit der Nutzung von Solarstrom lässt du deine Stromrechnungen...

LEISTUNG UND AUSDAUER: Lade sorgenfrei für Jahrzehnte mit einer beeindruckenden Effizienz von 23%....

Angebot X-Sense XS01-M ProConnected Rauchmelder mit SBS50 Basisstation, TÜV-Zertifiziert,... Bleiben Sie immer informiert: Unser TÜV-zertifizierter Rauchmelder sendet Ihnen sofort eine...

Erweitern Sie Ihr Smart Home-System nach Belieben: Bis zu 50 Warnmelder wie etwa Rauch- und...

Angebot EA SPORTS FC 24 Standard Edition Xbox One / Xbox Series X | Deutsch HyperMotionV ermöglicht den bislang größten Schritt in Sachen Gameplay-Authentizität und...

Die durch reale Opta-Daten optimierten Spielstile geben den Profis neue Dimensionen, die über...

Angebot Tile Mate (2022) Bluetooth Schlüsselfinder, 2er Pack, 60m Reichweite, inkl. Community Suchfunktion,... VIELSEITIGER TRACKER - Tile hilft Ihnen, den Überblick über Ihre Digne zu behalten. Befestigen Sie...

IN DER NÄHE SUCHEN – Verwenden Sie die Tile App, um Ihre Tile klingeln zu lassen, wenn sie sich...

Angebot Tile Starter Pack (2022) Schlüsselfinder - 2er Pack (1x Mate, 1x Slim) inkl. Community... TRACKER FÜR SCHLÜSSEL, GELDBÖRSE UND MEHR: Finden Sie ganz einfach die Dinge, ohne die Sie nicht...

IN DER NÄHE SUCHEN – Verwenden Sie die Tile App, um Ihre Tile klingeln zu lassen, wenn sie sich...

Angebot SanDisk Extreme Portable SSD 1 TB (tragbare NVMe SSD, USB-C, bis zu 1.050 MB/s Lesegeschwindigkeit... Die externe Festplatte eignet sich für Outdoor-Aktivitäten, um Ihre Erinnerungen festzuhalten. Sie...

Ihre hochauflösenden Fotos und Videos sind immer bei Ihnen, egal wo Sie sich gerade befinden....

Angebot Just Dance 2024 Edition [Nintendo Switch] | Code in Box & Ubisoft Connect Nur mit Downloadcode – Dieses Produkt enthält keine Softwarekarte; Eine Internetverbindung, ein...

Die Just Dance 2024 Edition enthält 40 Songs, von den neuesten Hits bis zu beliebten Klassikern,...

Angebot Apple 2023 MacBook Air Laptop mit M2 Chip: 15,3" Liquid Retina Display, 8GB RAM, 256 GB SSD... UNGLAUBLICH GROSS, UNFASSBAR DÜNN ¬− Das 15" MacBook Air gibt dir mit seinem großen Liquid...

MIT DER POWER DES M2 – Mit einer leistungsstarken 8 Core CPU, 10-Core GPU und 8 GB gemeinsamem...

Angebot WLAN Smart Steckdose EIGHTREE, Alexa Steckdose 4er Pack, Smart Home WiFi Steckdose, Alexa Zubehör,... Fernsteuerung: Es dauert nur zwei Minuten, um sich mit der Smart Life APP zu verbinden(Nur 2,4 GHz...

Sprachsteuerung: Kompatibel mit Google Home/Alexa/SmartThings, aktivieren Sie Ihre Haushaltsgeräte...

Angebot TORRAS Speziell für iPhone 14 Hülle [Kompatibel mit MagSafe] Matt Ölabweisend [Zertifizierter... [Super Absorption Power] Die iPhone 14 Hülle ermöglicht kabelloses Laden ohne Abnahme. Mit dem...

[Exklusiver 3D-Linsenschutz] Die Linse des iPhones muss in diesem Jahr die oberste Priorität sein....

Angebot NBA 2K24 - USK Amazon Edition [Playstation 4] Schnapp dir dein Team und erlebe mit NBA 2K24 die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des...

Mamba Moments - Entfessle deine Mamba-Mentalität, indem du Kobes spektakulärste Auftritte während...

Dies stellt nur eine kleine Auswahl der heutigen Amazon Blitzangebote dar. Hier findet ihr die vollständige Liste.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren