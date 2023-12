Update 05.12.2023: Wie angekündigt steht „Killers of the Flower Moon“ ab sofort als Kauf- / Leihfilm zur Verfügung. (/Update Ende)

Original-Beitrag vom 04.12.2023: Der Apple Original Film „Killers of the Flower Moon“ mit Leonardo DiCaprio, Robert De Niro und Lily Gladstone in den Hauptrollen wird sich ab morgen kaufen und über die üblichen Marktplätze ausleihen lassen.

Apple Original Film „Killers of the Flower Moon“ lässt sich ab morgen kaufen / ausleihen

Es ist schon ein paar Wochen her, dass der Apple Original Film „Killers of the Flower Moon“ in den Kinos startete. Auch bei uns in Deutschland läuft der Film auf der großen Leinwand.

Nun hat Apple bekannt gegeben, dass ihr „Killers of the Flower Moon“ ab morgen über die Apple TV-App bzw. den iTunes Store sowie andere VOD-Services kaufen und ausleihen könnt. Wann der Film auf Apple TV+ laufen wird, ist aktuell noch nicht bekannt gegeben.

Mit dem Film „Killers of the Flower Moon“ schlägt Apple definitiv einen neuen Weg ein und orientiert sich an einer klassischen Kinoveröffentlichung. Zunächst startet der Film in den Kino, anschließend kann man ihn kaufen bzw. ausleihen und zu seinem späteren Zeitpunkt läuft er auf Streaming-Diensten. Für die Kinoveröffentlichung sowie den Start bei den VOD-Services ist Apple dabei eine Partnerschaft mit Paramount eingegangen.

Die Produktion des Film soll rund 250 Millionen Dollar gekostet haben. Durch den Weg, den Apple dieses Mal eingeschlagen hat, gepaart mit einer groß angelegten Marketingkampagne erhofft sich das Unternehmen die Ausgaben wieder reinzuholen. Bis dato soll „Killers of the Flower Moon“ rund 150 Millionen Dollar an den Kinokassen eingespielt haben.

Durch den Strategiewechsel erhofft sich Apple sicherlich nicht nur erhöhte Einnahmen. Im Hinterkopf dürften die Verantwortliche auch kommende Preisverleihungen, darunter die Oscars, haben.

