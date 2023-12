Ab sofort steht die neue Doku „John Lennon: Murder Without A Trial“ auf Apple TV+ bereit. Mit dieser erhalten wir einen detaillierten Einblick in die Untersuchungen des Mordes an John Lennon im Jahr 1980.

Apple TV+: „John Lennon: Murder Without A Trial“ ist gestartet

Anfang November kündigte Apple TV+ die Original-Dokumentation „John Lennon: Murder Without A Trial“. Kurz darauf folgte der offizielle Trailer und ab sofort steht die neue Doku auf Apples Video-Streaming-Plattform bereit.

Die Doku wird im Original von vom Emmy-Preisträger Kiefer Sutherland („24“, „The Caine Mutiny Court-Martial“) gesprochen. Enthalten sind exklusive Augenzeugeninterviews und bisher unveröffentlichte Tatortfotos,die ein neues Licht auf das Leben und den Mord an der Musik- und Kulturikone John Lennon sowie auf die Ermittlungen und Verurteilung seines geständigen Mörders Mark David Chapman werfen.

„John Lennon: Murder Without A Trial“ ist die am gründlichsten recherchierte Untersuchung des Mordes an John Lennon im Jahr 1980, der die Welt schockierte und traurig machte. Der Produktion wurden umfangreiche Anträge des New York City Police Department, des Board of Parole und der Bezirksstaatsanwaltschaft nach dem Freedom of Information Act gewährt; und die Serie beinhaltet exklusive Interviews mit Augenzeugen – die sich zum erste Mal zu Wort melden – sowie einigen von Lennons engsten Freunden, die schockierende Details von Lennons tragischem Mord enthüllen. „John Lennon: Murder Without A Trial“ enthält auch Interviews mit Chapmans Verteidigern, Psychiatern, Detektiven und Staatsanwälten.

Um euch einen näheren Einblick in die Dokumentation zu geben, haben wir euch den offiziellen Trailer eingebunden.

