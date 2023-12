Nachdem Apple im Laufe dieses Jahres keine neuen iPad-Modelle auf den Markt gebracht hat, wird erwartet, dass im kommenden Jahr die gesamte iPad-Familie ein Upgrade erhalten wird. Den Anfang könnten im Frühjahr unter anderem zwei neue iPad Pro Modelle mit OLED-Displays machen. Einem aktuellen Bericht zufolge, soll es zu faltbaren iPads noch keinen konkreten Zeitplan geben.

Nikkei Asia: kein konkreter Zeitplan für faltbare iPads

Nikkei Asia thematisiert in einem aktuellen Bericht die iPad- und MacBook-Familie. Es heißt, dass Apple die OLED-Technologie auf iPads und MacBooks erweitern möchte. Den Anfang soll im kommenden Jahr ein neues High-End-iPad machen. Dabei dürfte es sich um das iPad Pro handeln. Gleichzeitig berichten Industriequellen, dass sich auch ein MacBook mit OLED in der Entwicklung befindet. Dieses soll allerdings frühestens in der zweiten Jahreshälfte 2025 angekündigt werden.

Weiter heißt es in dem Bericht, dass Apple auch damit begonnen hat, die Möglichkeit zu erforschen, faltbare iPads herzustellen. Diese Modelle sollen allerdings erst das Licht der Welt erblicken, nachdem das Unternehmen OLED-Displays auf seinen Tablets eingeführt hat. Laut zwei mit der Angelegenheit vertrauten Quellen soll es keinen konkreten Zeitplan dafür geben.

„Wir sehen, dass LCD-Hersteller aufgrund des zunehmenden Einsatzes von OLED in kleinen, mittelgroßen Produkten stark unter Druck geraten. Huawei, Lenovo … sie alle sind sehr aggressiv bei der Verwendung von OLED in ihren Tablets“, sagte ein leitender Angestellter eines Anbieters von OLED und LCD Displays. „Da Apples Plan für das iPad ab dem nächsten Jahr Wirklichkeit wird, können wir uns nur vorstellen, dass die kommenden Tage für LCD-Hersteller noch schwieriger werden.“

Schon mehrfach wurden OLED-Displays mit dem kommenden iPad Pro in Verbindung gebracht. Zudem hieß es in der Gerüchteküche in den letzten Monaten immer mal wieder, dass Apple die OLED-Technologie auch bei den MacBooks ein führen möchten. Hier könnt das MacBook Air den Anfang machen. Ob dies schlussendlich so kommen wird, bleibt abzuwarten. Zumindest hört es sich so an, das faltbare Apple Geräte deutlich weiter in der Zukunft liegen, als die Einführung der OLED-Technologie bei der iPad- und MacBook-Familie.

