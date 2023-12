Apple hat ein Sicherheitsupdate für iTunes für Windows veröffentlicht. Genau genommen, lässt sich ab sofort iTunes für Windows 12.13.1 herunterladen und installieren. Neue Funktionen solltet ihr allerdings nicht erwarten, es handelt sich um ein reines Bugfix-Update.

Apple veröffentlicht iTunes für Windows 12.13.1

Auf dem Mac hat Apple seine iTunes Software bereits vor einiger Zeit aus dem Verkehr gezogen und bietet stattdessen separate Apps (Finder, Apple TV, Apple Music, Apple Podcasts und Apple Bücher) an. Diese Schicksal wird iTunes auch früher oder später auf der Windows Plattform erleben. Auch dort bietet Apple bereits eine Apple Music, Apple TV und Apple Geräte Applikation an. Diese wird allerdings noch als „Vorschau“ betitelt, was mit einer öffentlichen Beta-Phase gleichzusetzen ist.

Parallel dazu steht nach wie vor iTunes für Windows bereit, neuerdings in Version 12.13.1. Aus den Release-Notes gehen keine neuen Funktionen hervor. Stattdessen hat Apple unter der Haube gearbeitet und Sicherheitslücken behoben. Solltet ihr auf iTunes für Windows setzen, so können wir euch nur dringend empfehlen, ein Update durchzuführen.

Ihr findet iTunes für Windows sowohl auf der Apple Webseite als auch im Microsoft Store.

