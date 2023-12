Apple erweitert seine lange Liste an Originals, die der Hersteller derzeit für seinen Video-Streaming-Dienst in der Pipeline hat. Konkret hat Apple TV+ die neue Drama-Serie „Your Friends and Neighbor“ mit Jon Hamm in Auftrag gegeben.

Apple TV+: „Your Friends and Neighbor“ in Arbeit

Apple TV+ hat bekannt gegeben, dass der Video-Streaming-Dienst „Your Friends and Neighbors“ bestellt hat. Dabei handelt es sich um eine neue Dramaserie, die von Apple Studios entwickelt wurde und in der Emmy-Preisträger Jon Hamm („The Morning Show“, „Fargo“, „Mad Men“) die Hauptrolle spielen wird. Gleichzeitig fungiert er als ausführender Produzent. Die Serie basiert auf einer Originalidee des gefeierten Drehbuchautors, Produzenten und Romanautors Jonathan Tropper („See“, „The Adam Project“, „Warrior“, „Banshee“).

In „Your Friends and Neighbors“ verkörpert Hamm den kürzlich geschiedenen Hedgefonds-Manager Coop. Nachdem er gefeuert wurde, bestiehlt er die wohlhabenden Bewohner seines kleinen Vororts im Norden von New York, um den Lebensstil seiner Familie aufrechtzuerhalten. Diese Kleinkriminalität beginnt, ihn wiederzubeleben, bis er zur falschen Zeit in das falsche Haus einbricht.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren