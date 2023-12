Über das Tech-Unternehmen Nothing haben wir in der Vergangenheit immer mal wieder informiert. Unter anderem haben wir neulich das neue Nothing Phone (2) ausprobiert und ausführlich getestet. Neben dem Branding „Nothing“ bietet der Hersteller unter der Sub-Brand „CMF“ weitere Produkte an. Diese sind nun bei uns in Deutschland auf Amazon erhältlich. Die Rede ist von den CMF Buds Pro und der CMF Watch Pro.

CMF: Watch Pro und Buds Pro ab sofort auf Amazon erhätlich.

Mit dem Ziel, großartiges Design zugänglicher zu machen, sind die Buds Pro und die Watch Pro ab sofort auch bei Amazon erhältlich. CMF schreibt

Seit dem Start im September 2023 wurden die CMF-Produkte von Nothing für ihr Design, ihre Verarbeitungsqualität und ihre erschwinglichen Preise gelobt. Nach ihrem Debüt im Nothing Soho Store in London sind die Produkte schnell zu den meistverkauften Modellen in ihren jeweiligen Kategorien und Segmenten in mehreren Ländern geworden. Um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden, arbeitet das CMF-Team mit einer Reihe von Partnern und Einzelhändlern zusammen, um eine breitere Verfügbarkeit zu gewährleisten.

Bei den CMF by Nothing Buds Pro handelt es sich um kabellose Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung und mit bis zu 39 Stunden Akkulaufzeit. Der Preis? 49 Euro. Bei der CMF by Nothing Watch Pro handelt es sich um eine Smartwatch mit 1,96 AMOLED-Display, Fitness-Tracker, GPS und vielem mehr. Der Preis liegt bei 69 Euro.

Zusätzlich hat das CMF-Team von Nothing kürzlich ein wichtiges Software-Update für die Watch Pro veröffentlicht. Die neueste Firmware bietet den Benutzern folgende Funktionen:

Umschalten zwischen 12-Stunden- und 24-Stunden-Zeitsystem

Umschalten zwischen metrischen und imperialen Einheiten

Umschalten der Temperaturanzeige

Unterstützung für die Sprachen Tschechisch, Rumänisch, Bulgarisch und Polnisch

Optimierung der Benutzeroberfläche einiger Funktionen

Verbesserung verschiedener Texteingaben

Hinzufügen weiterer Zifferblätter

