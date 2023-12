Ugreen hat die neue Revodok Serie, bestehend aus Hubs und Dockingstationen, vorgestellt. Die Revodok Serie umfasst die drei Kategorien Revodok, Revodok Max sowie Revodok Pro und unterstützt die unterschiedlichsten Nutzungsanforderungen.

Ugreen Revodok Serie ist da

Nachdem wir wir euch kürzlich auf neue Ugreen USB-Ladegeräte aufmerksam gemacht haben, geht es nun mit neuen Hubs und Dockingstationen weiter.

Der Revodok Max 213, das Flaggschiffprodukt der Revodok Max Serie, ist speziell auf professionelle Anwender aus den Bereichen Medien, Daten-/Finanzanalyse, Fotografie, Audio-/Videoproduktion, Technik und Design zugeschnitten. Er verbindet hohe Geschwindigkeit mit Effizienz und erleichtert so die nahtlose Zusammenarbeit in Büros beim Einsatz mehrerer Geräte und Hochleistungs-Devices.

Dank Thunderbolt-4-Schnittstelle bietet der Revodok Max 213 eine sehr hohe Übertragungsgeschwindigkeit von 40 Gbit/s, die schnelles Lesen und Schreiben von Daten ermöglicht. Er fungiert darüber hinaus als flexible Monitorschnittstelle, die reibungslose Konnektivität ohne Leistungseinbußen gewährleistet. Professionelle Anwender nutzen beispielsweise ein einzelnes 8K-Display mit 30 Hz unter Windows oder ein duales 4K-Display mit 60 Hz für Mac-Modelle mit den Chips M1/M2/M3 Pro, Max und M1/M2 Ultra sowie Mac-Modelle, die zwei externe Bildschirme für die Anzeige unterschiedlicher Inhalte unterstützen.

Der Revodok Max 213 wurde entwickelt, um den vielfältigen Anforderungen von verschiedensten Anwendern gerecht zu werden und verfügt über 13 Anschlüsse, die eine breite Palette von Schnittstellen bieten. Der 2,5-Gbps-Ethernet-Anschluss eignet sich perfekt für leistungsstarke Computer, bei Multimedia-Übertragungen oder für umfangreiche Online-Datenübertragungen. Der Revodok Max 213 unterstützt 90W-Schnellladen, sodass angeschlossene Geräte schnell und effizient aufgeladen werden. Zudem verfügt er über zwei TF/SD-Kartenleseanschlüsse, die sich besonders für Anwender eignen, die häufig Speicherkarten verwenden.

Der Revodok Max 213 wird noch im Dezember für 399,99 Euro sowohl bei Amazon als auch auf der Ugreen Website mit einem Rabatt von 20 Prozent erhältlich sein.

Alle vier Varianten der Revodok Pro Serie sind darauf ausgerichtet, besonders effizient und schnell arbeiten zu können. Sie richten sich in erster Linie an professionelle Anwender wie Entwickler, Finanzanalysten, Gamer, Grafikdesigner und Content Creator. Der Revodok Pro 210 unterstützt etwa 8K-HDMI an einem einzelnen Bildschirm unter Windows, hohe Bildwiederholraten und eine duale 4K-Ausgabe mit 60 Hz für eine flüssige Darstellung.

Darüber hinaus bietet er eine 85-Watt-Schnellladung für ausgedehnte Spiele- oder Arbeitssitzungen. Der Gigabit-Ethernet-Anschluss sorgt zudem für eine stabile und schnelle Internetverbindung bei anspruchsvollen Spielen oder in Videokonferenzen. Ebenfalls enthalten ist eine USB-Datenschnittstelle für die gleichzeitige Verbindung mehrerer Geräte. Der Revodok Pro 210 ist ab sofort zum Preis von 69,99 Euro sowohl bei Amazon als auch auf der Website von Ugreen aktuell mit einem Rabatt von 34 Prozent Rabatt erhältlich.

