Das drohende Importverbot für bestimmte Apple Watch Modelle schränkt Apples Möglichkeiten zur Reparatur der Smartwatch nach Ablauf der Garantiezeit in den USA stark ein. Die Einschränkung wirkt sich in erster Linie auf den Austausch von Geräten aus, ein Standardverfahren in Apples Reparaturprotokoll.

Keine Reparatur nach Ablauf der Garantiezeit

Die Reparatureinschränkung wurde in einem Memo an Apple-Mitarbeiter im Einzelhandel bestätigt und von Bloomberg geteilt. Die Internationale Handelskommission der Vereinigten Staaten (ITC) verhängte das Verbot, nachdem Apple die Patente des Blutsauerstoffsensors von Masimo verletzt hatte.

Der Kern des Rechtsstreits zwischen Apple und Masimo liegt in der Verwendung der Technologie zur Messung des Blutsauerstoffgehalts. Ab der Series 6 bietet Apples Smartwatch eine Funktion, mit der man die Sauerstoffsättigung des Blutes messen kann. Das Urteil hat somit nicht nur Auswirkungen auf aktuell angebotene Apple Watch Modelle, sondern auch auf ältere, die sich nicht mehr im Verkauf befinden und von Apples Reparaturservice abgedeckt werden. Betroffen sind somit die Apple Watch Series 6 und nachfolgende Modelle, einschließlich der Apple Watch Ultra.

Infolgedessen ist Apple nicht in der Lage, Ersatzgeräte für Uhren mit dem beanstandeten Sensor in den USA zu liefern, die sich außerhalb der Garantiezeit befinden. Modelle, die von der Garantie abgedeckt sind, einschließlich der Modelle mit AppleCare, sind nicht betroffen und können weiterhin ersetzt werden. Für die betroffenen Modelle kann Apple bis auf Weiteres nur softwarebasierte Reparaturen anbieten.

Verkaufsverbot der Apple Watch

Das Verbot hat Apple dazu veranlasst, den Online-Verkauf der Apple Watch in den USA zu stoppen. Der Verkauf in den lokalen Stores wird voraussichtlich nach dem 24. Dezember eingestellt. Zubehör kann weiterhin ausgetauscht werden, und Rücksendungen werden akzeptiert, aber der Umtausch von Geräten ist nach dem Verbot nicht mehr möglich.

Apple erwägt mehrere Optionen, um die Situation zu lösen, darunter eine Softwareänderung der Blutsauerstoffmessfunktion, die Lizenzierung der patentierten Technologie von Masimo oder die Entfernung der umstrittenen Funktion. Das Weiße Haus hat zudem die Möglichkeit, bis zum 25. Dezember ein Veto gegen das Verbot einzulegen.

Trotz dieser Einschränkungen kann der Verkauf der Apple Watch SE fortgesetzt werden. Einzelhändler wie Best Buy, Target und Walmart können alle Modelle weiterhin verkaufen, solange ihr Vorrat reicht.

