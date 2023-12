Apple hat einen neuen Werbespot zum iPhone 15 Plus veröffentlicht. Mit dem neuen Clip, der auf YouTube bereit steht und sicherlich in den kommenden Wochen auch im TV zu sehen sein wird, bewirbt Apple die besonders lange Akkulaufzeit des „Plus“-Modells.

„Miss You“: neuer iPhone 15 Plus Werbespot ist da

In dem neuen Werbespot „Miss You“ erhält eine Steckdose eine Persönlichkeit. Sie sing das Lied „Way Too Long“ des Rappers Doe Boy. Die Steckdose ist traurig, dass das iPhone 15 Plus eine besonders lange Akkulaufzeit hat, und sich nur selten blicken lässt.

Blicken wir auf die Stromversorgung und den Akku des iPhone 15 Plus. Apple setzt beim iPhone 15 Plus – genau wie bei den anderen iPhone-Modellen – auf eine Integrierte wieder­aufladbare Lithium-Ionen-Batterie. Neben dem drahtgebundenen Aufladen ist kabelloses Laden mit MagSafe und Qi möglich. Kabelgebunden könnt ihr das iPhone 15 Plus bis zu 50 Prozent in 35 Minuten laden. Das iPhone 15 Plus bietet eine Videowiedergabe von bis 26 Stunden, eine Videowiedergabe (gestreamt) von bis zu 20 Stunden und eine Audiowiedergabe von bis zu 100 Stunden.

In der Videobeschreibung heißt es

Großer Bildschirm. Große Akkulaufzeit. Das iPhone 15 Plus ist da. Dynamic Island. Neue 48MP Hauptkamera. 2x Teleobjekt. Porträts der nächsten Generation. Wasserdicht (IP68). USB-C. Langlebiges, Glas auf der Rückseite durchgefärbt. Aluminiumausführung. Du möchtest es nicht verpassen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Apple hat den Clip auf als #Shorts veröffentlicht.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren