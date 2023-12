Der Weihnachtsbaum ist geschmückt, das Weihnachtsmenü ist vorbereitet. Bevor wir nachher in den „Heiligen Abend“ übergehen, möchten wir vom Macerkopf-Team die Chance ergreifen, euch und euren Familien ein frohes, besinnliches und vor allem gesundes Weihnachtsfest zu wünschen.

Wir wünschen ein „Frohes Weihnachtsfest 2023“

Die letzten Wochen sind für uns wie im Fluge vergangenen. Man blickt auf den Kalender und der 24. Dezember steht vor der Tür. Habe ich alles geschafft, was ich mir vorgenommen habe? Egal, wie ihr diese Frage beantwortet, am heutigen Tag – und das gilt auch für die kommenden Feiertage – sollte man sich selbst einen kleinen „Reset“ können.

Insbesondere die Vorweihnachtsfest war für viele Menschen stressig und kräfteraubend. Von daher haben wir uns die Weihnachtsfeiertage schon herbeigesehnt, um abzuschalten, durchzuatmen und den Stress abzulegen. Es wird in jedem Fall gut tun, in den nächsten Tagen weniger zum iPhone, iPad oder Mac zu greifen und ein wenig die Seele baumeln zu lassen. Stattdessen wird mehr Zeit mit der Familie und Freunden verbracht.

Für gewöhnlich geht es zwischen den Tagen in der Apple Welt etwas ruhiger zur Sache und so wird auch unsere Berichterstattung in den kommenden Tagen etwas reduzierter ausfallen. Nichtsdestotrotz werden wir euch über die wichtigsten Nachrichten aus Cupertino auf dem Laufenden halten.

Abschließend möchten wir uns ganz herzlich bei allen Lesern, Partnern, Freunden und Tippgebern für das abgelaufene Jahr 2023 bedanken. Nutzt die Feiertage, um ein paar Tage mit euren Liebsten zu verbringen. Wir drücken die Daumen, dass das passende Geschenk unter dem Weihnachtsbaum liegt. Macht´s gut und bleibt gesund.

Das Macerkopf-Tean Redaktion wünscht „Frohe Weihnachten“.

