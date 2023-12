Zwei Nutzer der Apple Watch haben kürzlich berichtet, wie die Gesundheitsüberwachungsfunktionen der Smartwatch ihnen das Leben gerettet bzw. hierbei eine wichtige Rolle gespielt hat. Beide Personen wandten sich per E-Mail an Apple CEO Tim Cook, um ihre Dankbarkeit auszudrücken, und erhielten bemerkenswerterweise persönliche Antworten von Cook.

Lebensrettender Alarm in Wichita, Kansas

Michael Gallegos aus Wichita erhielt von seiner Apple Watch eine Warnung wegen einer niedrigen Herzfrequenz, die anzeigte, dass seine Herzfrequenz über einen längeren Zeitraum unter 40 Schläge pro Minute gefallen war. Außerdem erkannte seine Uhr im Schlaf einen unregelmäßigen Herzrhythmus. Diese Warnungen, die seinem Sohn Nick über Apple Health mitgeteilt wurden, veranlassten ihn zu einem Besuch in der Notaufnahme. Die Ärzte stellten ein Herzleiden fest und setzten einen Herzschrittmacher ein.

Gegenüber dem lokalen Nachrichtensender KAKE erklärte Michael:

„Sie sagten, ich hätte großes Glück gehabt. Und, wissen Sie, es war eine gute Entscheidung, dass mein Sohn mir die Uhr besorgt hat. Denn, Sie können sich denken, ich hätte es nie erfahren. Es wäre zu spät gewesen. Ich hätte es nie erfahren. Er hätte es nie erfahren. Ich wäre wahrscheinlich im Schlaf gestorben.“

Bewegt von diesem Erlebnis schrieb Nick eine E-Mail an Tim Cook und dankte ihm für die Apple Watch. Cook antwortete schnell und drückte seine Erleichterung und Dankbarkeit für das Teilen der Geschichte aus.

„Hi Nick, ich bin so froh, dass dein Vater einen Arzt aufgesucht hat und die Behandlung erhalten hat, die er brauchte. Vielen Dank, dass du seine Geschichte mit uns geteilt hast. Bitte grüße ihn von mir. Tim

Gesendet von meinem iPad Pro“

Eine wichtige Diagnose in Asheville, North Carolina

In ähnlicher Weise nutzte Christopher Oakley in Asheville die Daten seiner Apple Watch, um den Ärzten bei einer Diagnose zu helfen. So verdankt es der 61-Jährige seiner Apple Watch, dass er seinen Ärzten erklären konnte, was er erlebt hatte.

Als Christopher im Krankenhaus ankam, hatte sich sein Herz schon beruhigt, weswegen die Ärzte zunächst kein Problem feststellen konnten. Doch mithilfe der von der Apple Watch aufgezeichneten Daten konnte festgestellt werden, dass er einen leichten Herzinfarkt erlitten hatte. Gegenüber WLOS berichtet er:

„Ich sagte: ‚Moment, Moment, ich habe eine Uhr, die meine Herzfrequenz aufzeichnet'“, so Christopher. „Sie zeigte an, dass mein Herz die ganze Nacht hindurch mit 121 bis 151 oder so ähnlich gerast war. Das war lebensrettend für mich, denn zwei oder drei Tage später wurde ich einer doppelten Bypass-Operation unterzogen … einer doppelten Bypass-Notoperation.“

Auch Christopher beschloss, eine E-Mail an Tim Cook zu schicken, um seine Erlebnisse mitzuteilen. „Ich schätze die ganze Arbeit, die Sie und Ihre Leute in dieses Produkt gesteckt haben, um ein Produkt zu entwickeln, das einem nicht nur die Zeit anzeigt, sondern auch das Leben rettet“, schrieb er in seiner E-Mail.

Cook antwortete:

„Christopher, Danke, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Ich bin so froh, dass du die Behandlung erhalten hast, die du brauchtest. Bleib gesund. Alles Gute, Tim

Gesendet von meinem iPhone“

