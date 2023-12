Rund 21 Monate trennen uns noch von der Ankündigung des iPhone 17 und iPhone 17 Pro. Die Gerüchteküche ist jedoch schon auf Betriebstemperatur und liefert einige Hinweise auf die 2025er iPhone-Generation. Dabei erhalten natürlich wieder die Pro-Modelle die meiste Aufmerksamkeit. Immerhin werden hier die größeren Neuerungen vermutet. Doch auch die Standard-Modelle werden heiß erwartete Funktionen erhalten. MacRumors hat sich nun genauer angeschaut, welche Features wir für die übernächste iPhone-Generation erwarten können, darunter größere Displays, neue Kamerafunktionen und ein neues Face ID System.

Größere Displays und ProMotion (iPhone 17 und iPhone 17 Plus)

Eine bemerkenswerte Veränderung in der iPhone 17 Serie werden aller Voraussicht die größeren Standardgeräte sein. So sollen das iPhone 17 und das iPhone 17 Plus mit einem 6,27 bzw. 6,86 Zoll Display ausgestattet sein, wobei ein größeres Seitenverhältnis von 19,6:9 zum Einsatz kommen wird. Diese Änderung bedeutet, dass die Geräte etwas höher sein werden, was ein immersiveres Seherlebnis verspricht.

Darüber hinaus plant Apple, die ProMotion Technologie auf seine Standardmodelle auszuweiten. Das bedeutet, dass die komplette iPhone 17 Serie eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hz bieten wird, was einen flüssigeren Bildlauf und eine bessere Videowiedergabe ermöglicht.

ProMotion erlaubt es auch, dass das Display auf eine energieeffizientere Bildwiederholrate von nur 1 Hz herunterfährt, was ein Always-on-Display ermöglicht, auf dem die Uhr, Widgets, Benachrichtigungen und das Hintergrundbild des Sperrbildschirms angezeigt werden können, selbst wenn das Gerät gesperrt ist.

Face ID und Kameraverbesserungen (iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max)

Es wird erwartet, dass das iPhone 17 Pro und das iPhone 17 Pro Max mit einer neuen Face ID Technologie ausgestattet sein werden, die sich unter dem Display befindet – eine Premiere für Apple. Dieser Fortschritt wird zu einem nahtloseren Frontdisplay führen, mit nur einer kreisförmigen Aussparung für die nach vorne gerichtete Kamera.

Das iPhone 17 Pro Max soll außerdem ein großes Kamera-Upgrade erhalten. Es wird erwartet, dass das Gerät mit einem 48 Megapixel Teleobjektiv ausgestattet wird, das für Apples kommendes Vision Pro Headset optimiert ist. Mit diesem Upgrade wird das Pro Max das erste iPhone mit einem rückwärtigen Kamerasystem sein, das vollständig aus 48 Megapixel Linsen besteht.

Apples hauseigener Wi-Fi 7 Chip (iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max)

Ein zukunftsweisendes Upgrade der iPhone 17 Pro Modelle ist die Einführung eines von Apple entwickelten Wi-Fi 7 Chips. Der Chip ermöglicht schnellere Wi-Fi-Geschwindigkeiten, geringere Latenzzeiten und eine zuverlässigere Verbindung durch die gleichzeitige Nutzung des 2,4 GHz, 5 GHz und 6 GHz Bands mit einem unterstützten Router. Dabei wird dieser Schritt Apples Abhängigkeit von externen Zulieferern wie Broadcom verringern.

Da noch viele Monate verbleiben, bis Apple die iPhone 17 Serie im September 2025 ankündigt, ist es wahrscheinlich, dass im Laufe der nächsten Monate noch viele weitere Funktionen für die Geräte bekannt werden. Somit sind die Informationen, die wir im Moment haben, nur ein früher Einblick in das, was wir im Jahr 2025 erwarten können.

