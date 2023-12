Die mobile Datennutzung ist in den vergangenen Jahren stetig angewachsen. Auch im Jahr 2023 haben Anwender über das Mobilfunknetz wieder deutlich mehr Daten verbraucht als im Jahr zuvor. Vodafone spricht beispielsweise von einem starken Wachstum von 34 Prozent.

Vodafone verzeichnet für 2023 ein starkes Wachstum des Datenverkehrs von 34 Prozent

Immer mehr Menschen sind mit ihren mobilen Endgeräten im Internet unterwegs und lassen immer mehr Daten durch die Mobilfunknetze fließen. Die Gründe hierfür sind sicherlich vielschichtig, so dass wir an dieser Stelle nicht näher darauf eingehen möchten.

Verschiedene Mobilfunkanbieter haben „mitwachsende“ Tarife aufgelegt, um diesem Trend entsprechend gerecht zu werden und Kunden langfristig zu binden. Kurz vor dem Jahreswechsel lässt Vodafone das abgelaufene Jahr Revue passieren und blickt dabei in erster Linie auf den mobilen Datenverbrauch.

Im Jahr 2023 hat das Vodafone-Netz mehr als 2,4 Milliarden Gigabyte Daten transportiert. Das sind 34 Prozent mehr als im Vorjahr. Mit rund 8,2 Millionen Gigabyte verzeichnete das Vodafone-Netz am 13. Dezember den höchsten Datenverkehr. Zum Vergleich: An einem durchschnittlichen Tag rauschten 2023 etwa 6,5 Millionen Gigabyte an Daten durchs Netz. Am wenigsten Daten flossen am Ostersonntag 2023 durchs Netz. Das frühlingshafte Wechselspiel aus Sonne und Wolken am 9. April war wohl so interessant, dass die meisten Menschen ihr Smartphone einfach mal zur Seite legten. Fast verdoppelt hat sich in den vergangenen zwölf Monaten der 5G-Anteil beim Datenverkehr. Dagegen ist die Zahl der Mobilfunk-Telefonate und die der versendeten SMS-Nachrichten im Vergleich zum Vorjahr leicht rückläufig.

Besonders beansprucht wird das Mobilfunk-Netz im laufenden Dezember: Mehr als zehn Millionen Mobilfunk-Kunden freuen sich seit Ende November über eine besondere Geste: Sie haben je 500 Gigabyte zusätzliches Datenvolumen erhalten. Und das kommt an: Der Dezember wird der verkehrsstärkste Monat in der Mobilfunk-Geschichte von Vodafone. Und sorgt auch für den eigentlichen Jahresrekord: Am 13. Dezember, einem besonders nachrichtenstarken Tag (Einigung auf der UN-Klimakonferenz, Tusk wird in Polen vereidigt und die Ampel einigt sich im Haushaltstreit), steigt der Datenverkehr auf 8,2 Millionen Gigabyte.

LTE ist für mehr als 99 Prozent der Menschen verfügbar, der neue Mobilfunk-Standard 5G für 91 Prozent der Bevölkerung.

