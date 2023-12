Tag für Tag hat Apple im Laufe des gesamten Dezembers im Rahmen der Aktion „Apple 2023 Countdown“ einen Blockbuster zum stark reduzierten Preis in den Mittelpunkt gestellt. Am heutigen Tag endet die Aktion mit der 3-Movie-Collection von „The Equalizer“ zum Preis von nur 14,99 Euro.

Apple 2023 Countdown – Tag 31: „The Equalizer – 3 Movie Collection“ nur 14,99 Euro

Zum letzten Mal blicken wir am heutigen Silvestertag auf die Aktion „Apple 2023 Countdown“. Am heutigen 31. Dezember 2023 könnt ihr euch die 3-Movie-Collection von „The Equalizer“ zum stark reduzierten Preis sichern. Die Film Collection beinhaltet „The Equalizer“, „The Equalizer 2“ sowie „The Equalizer 3: The Final Chapter“. In allen drei Actionfilmen ist jeweils Denzel Washington in der Hauptrolle zu sehen.

Teil 1 wird wie folgt beschrieben

Denzel Washington im harten Selbstjustiz-Thriller von „Training Day“-Regisseur Antoine Fuqua: Ein Ex-CIA-Agent legt sich im Alleingang mit der russischen Mafia an. – Ex-Agent Robert McCall (Denzel Washington) führt ein ruhiges Leben als Baumarkt-Angestellter. In einem Diner lernt er die junge Prostituierte Teri (Chloë Grace Moretz) kennen. Als diese von ihrem Zuhälter krankenhausreif geprügelt wird, sinnt er auf Rache. Schnell gibt es Tote, was den skrupellosen russischen Mafia-Killer Teddy (Martin Csokas) auf den Plan ruft. Jetzt muss sich McCall seiner Vergangenheit stellen.

Nur heute erhaltet ihr die „The Equalizer – 3 Movie Collection“ für nur 14,99 Euro

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren