Wir starten in das neue Jahr und blicken am heutigen 01. Januar 2024 auf die tagesaktuellen Amazon Blitzangebote. Das Motto lautet „Angebote: Jeden Tag neue Deals – stark reduziert. Entdecken Sie Blitzangebote, Angebote des Tages, Schnäppchen, Deals und Coupons. Angebote gelten solange wie angegeben bzw. solange der Vorrat reicht. Prime-Mitglieder erhalten 30 Minuten früher Zugriff auf Blitzangebote. Neu: Kein Angebot mehr verpassen. Auf Ihrem PC oder dem Smartphone Benachrichtigungen erhalten sobald ein bestimmtes Angebot startet. So funktioniert’s. In Kürze startende Angebote werden mit 8 Stunden Vorlauf angezeigt – ein regelmäßiges Vorbeischauen lohnt sich.“

Angebote des Tages

Angebot roborock Q Revo Saugroboter mit Wischfunktion Absaugstation 5500 Pa Saugkraft, 3D-Kartierung,... All-in-One-Andocksystem und die fortschrittlichste Reinigungstechnologien. Vergiss Putzen -...

Doppeldrehmopps, extreme Saugkraft von 5500 Pa. roborock Q Revo Staubsauger Roboter mit...

Angebot Zendure SolarFlow, Balkonkraftwerk mit Speicher, mit Hoymiles HM-800 Solar Mikrowechselrichter, 0%... 【0% VAT für B2C-Käufer mit einer Lieferadresse in Deutschland】Die SolarFlow, sind nach dem am...

【Grundfunktion】800W Solar Eingang / 3840 Wh Erweiterbare Kapazität (4x AB1000 Akkus) / 1200W...

Angebot Bowflex T25, BXT25, Schwartz, Einheitsgröße Das BXT25 ist ein hochwertiges Laufband, das ein natürliches Lauferlebnis in den eigenen vier...

Mit dem effektiven Comfort-Tech-Dämpfungssystem erleben Sie ein gelenkschonendes und natürliches...

Angebot Bowflex SelectTech 2080 Barbell und Curl Bar 9-36 kg verstellbar Das Bowflex SelectTech Langhantelset ersetzt bis zu 7 verschiedene Langhanteln und bietet...

Patentierter Einstellmechanismus. Einstellen des gewünschten Trainingsgewichts mittels Drehrad

Angebot Bowflex Unisex Adult Selecttech 552i Hantel, Schwarz/Rot,Einheitsgröße EU Das Hantelsystem der Marke Bowflex ersetzt bis zu 15 verschiedene Hanteln (pro Stück) und bietet...

Patentierter Einstellmechanismus. Einstellen des gewünschten Trainingsgewichts mittels Drehrad

Angebot Bowflex VeloCore 16 Stabiles Indoor Bike mit Leaning-Funktion für ein realistisches Fahrgefühl sowie en intensives...

Trainieren Sie mit JRNY auf dem 16" HD-Touchscreen (benötigt WiFi). Eine JRNY-Mitgliedschaft...

Bowflex C7 Indoor Cycling Exercise Bike Stabiles Indoor Bike mit 100-fache, stufenlose Widerstandsverstellung des Magnetbremssystems....

Trainieren Sie mit JRNY auf dem 7" HD-Touchscreen (benötigt WiFi). Eine JRNY-Mitgliedschaft umfasst...

Angebot soundcore by Anker Q20i kabelloser Bluetooth Over-Ear-Kopfhörer mit Hybrid Active Noise Cancelling,... HYBRID ACTIVE NOISE CANCELLING: Dank der Kombination aus 2 internen und 2 externen Mikrofonen...

KLANGPROFIL IN HÖCHER PRÄZISION: Die Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung verfügen über...

Angebot X-Sense Smarter WLAN-Rauchmelder XS01-M, TÜV-Zertifiziert, kompatibel mit X-Sense Home Security... Hochwertige Produktqualität, zertifiziert nach TÜV-Standards und entspricht dem EN 14604 Standard.

Erweitern Sie Ihr Smart Home auf Ihre Weise: Das XS01-M ist ein Zubehör für das...

Anker SOLIX Balkonsolarsystem(820W), 23% Effizienz, Glattes schwarzes Design, Gratis OTA Upgrade auf... SOLARPOWER HOCH, STROMKOSTEN RUNTER: Mit der Nutzung von Solarstrom lässt du deine Stromrechnungen...

LEISTUNG UND AUSDAUER: Lade sorgenfrei für Jahrzehnte mit einer beeindruckenden Effizienz von 23%....

Angebot EF ECOFLOW DELTA 2 Tragbare Powerstation 1024Wh, Solar Generator LiFePO4-Batterie, erweiterbarer... 7-mal Schnellere AC-Ladung: Dank X-Stream Technologie lädt DELTA 2 7X schneller als vergleichbare...

Strom für Alles: Mit 1800W AC-Ausgangsleistung und 2*100W USB-PD Anschlüsse reicht DELTA 2 für...

Angebot EF ECOFLOW Tragbare Powerstation RIVER 2, 256 Wh Solargenerator mit LiFeP04, Schnellladung in 1... [Schnellste Aufladung auf dem Markt] Mit der X-Stream-Schnellladetechnologie von EcoFlow laden Sie...

[Strom für alle wichtigen Geräte] Mit einer Leistung von bis zu 600 W können Sie 5 wichtige...

Angebot Xbox Series X Xbox Series X ist die schnellste und leistungsstärkste Konsole aller Zeiten. Genießen Sie Tausende...

Das Herzstück der Xbox Series X ist die Xbox Velocity Architecture, die eine speziell entwickelte...

Angebot Kasa Smartes Heizkörperthermostat KE100, Zusatzprodukt, Energiesparen, Zeitplan, Steuerung... BEACHTUNG! Bitte beachten Sie, dass dieser Thermostat mit einem Hub zusammenarbeiten muss, Sie...

Die Antworten auf häufig gestellte Fragen zum KE100 KIT finden Sie unter...

Angebot Apple iPhone 15 Clear Case mit MagSafe ​​​​​​​ Es wurde aus transparentem Polycarbonat und flexiblen Materialien gefertigt, damit das Case perfekt...

Mit integrierten Magneten, die sich perfekt am iPhone 15 ausrichten, hält das Case ganz einfach...

Angebot Blink Outdoor, witterungsbeständige HD-Überwachungskamera, 4 Kamera + Blink Mini, smarte... Dieses Bundle enthält 4 Blink Outdoor Kameras, 1 Sync Module und 1 Blink Mini – smarte...

Blink Outdoor ist eine kabellose, batteriebetriebene HD-Überwachungskamera, mit der Sie Ihr Zuhause...

Angebot Apple AirPods Pro (2. Generation) mit MagSafe Case (USB-C) ​​​​​​​ Der von Apple entwickelte H2 Chip liefert die Leistung für die AirPods Pro und macht ihre...

Die geringe Verzerrung und die speziell entwickelten Treiber und Verstärker liefern brillante...

Anker SOLIX C1000 Tragbare Powerstation, LiFePO4, 1800W Solargenerator, 100% geladen in 58 Min. mit... 80% UltraFast Aufladung in 43 Minuten: Mit der Anker SOLIX C1000 bist du innerhalb von 43 Minuten...

10 Jahre Haltbarkeit, 3.000 Akku-Zyklen: Anker SOLIX C1000 ist mit über 3.000 Akkuzyklen...

Angebot Blink Mini – Kompakte, smarte Plug-in-Überwachungskamera für innen, 1080p-HD-Video, Nachtsicht,... Mit unserer intelligenten Plug-in-Sicherheitskamera für den Innenbereich mit 1080p-HD-Video,...

Lassen Sie sich direkt auf Ihrem Smartphone informieren, wenn eine Bewegung erfasst wird, oder...

Apple iPhone 15 Pro Feingewebe Case mit MagSafe – Pazifikblau ​​​​​​​ Das Material aus robustem Feintwill fühlt sich weich und wie Wildleder an. Bei der Entwicklung des...

Mit integrierten Magneten, die sich perfekt am iPhone 15 Pro ausrichten, hält das Case ganz...

Apple Watch magnetisches Schnellladegerät auf USB‑C Kabel (1 m) ​​​​​​​ Das robuste, gewebte Kabel unterstützt schnelles Laden für bestimmte Apple Watch Modelle.

Halte einfach den Connector in die Nähe der Rückseite deiner Watch und der Magnet setzt sich...

Angebot eufy Security SmartTrack Link (Schwarz, 2er-Pack) Schlüsselfinder, Kompatibel mit Apple Find My... FUNKTIONIERT MIT APPLE „WO IST?“: Einfach die vorinstallierte App „Wo ist?“ verwenden und...

SMARTPHONE IM SILENT-MODE FINDEN: Keine Lust auf aufwändige Rettungsaktionen fürs Smartphone? Mit...

Angebot ECOVACS DEEBOT T9+ Saugroboter mit Absaugstation, 3000Pa, Echtzeit-Objekterkennung, KI,... WOCHENLANG EIN SAUBERES ZUHAUSE: Die automatische Absaugstation verfügt über einen...

DIE OPTIMALE REINIGUNG: Mit modernster Technologie kommt der T9 in jede Ecke; Dank TrueDetect 3D 2.0...

eufy Security eufyCam 2 Pro, Kabellose Überwachungskamera, Sicherheitssystem 365 Tage Akkuleistung,... 2K AUFLÖSUNG: Smarte Bildqualität stellt sicher, dass jede Aufnahme kristallklar aufgezeichnet...

365 TAGE AKKULAUFZEIT: Ihre Überwachungskamera dient Ihnen nach nur einem Aufladen ein ganzes Jahr...

Angebot Blink Outdoor + Floodlight – kabellose, batteriebetriebene Flutlicht-Halterung und smarte... Blink Outdoor bietet zusammen mit der Blink Flutlicht-Halterung eine smarte HD-Sicherheitskamera mit...

Sehen, hören und sprechen Sie mit Besuchern in Echtzeit über die App, mit 1080p-HD-Live-Video und...

Angebot ATUVOS Schlüsselfinder KeyFinder 4er Pack, iOS Smart Bluetooth Tracker Tag Kompatibel mit Apple Wo... 【IN DER NÄHE SUCHEN】: Funktioniert mit der App "Wo ist?" von Apple, um Ihnen zu helfen, Ihre...

【Weit Weg Finden】: ATUVOS Smart Tag findet Gegenstände in größerer Entfernung mit Hunderten...

eufy Security eufyCam S300 3C, Überwachungskamera aussen, 4K kabellose mit Gesichtserkennung und... 4K NACHTSICHT IN FARBE: Auch die kleinsten Merkmale eines potenziellen Eindringlings (Mensch oder...

LOKALE ERWEITERBARE SPEICHERUNG(1): Mit der 4K-Sicherheitskamera werden alle Daten mit hochmoderner...

Angebot eufy Security eufyCam 2C, überwachungskamera aussen,180 Tage Akku, HD 1080p, IP67 wetterfest,... FULL HD QUALITÄT: 1080p Auflösung stellt sicher, dass jede Aufnahme kristallklar aufgezeichnet...

180 TAGE AKKULAUFZEIT: Ihre Überwachungskamera aussen dient Ihnen nach einem Aufladen ein halbes...

Angebot Apple Poliertuch Das Poliertuch ist aus einem weichen, abrieb­freien Material und reinigt jedes Apple Display, auch...

Sicher für den Gebrauch mit allen Apple Displays, auch Nano­texturglas.

Angebot Apple AirPods (3. Generation) mit Lightning Ladecase ​​​​​​​ Personalisiertes 3D Audio mit dynamischem Head Tracking sorgt für Sound überall um dich herum

Eine Passform

Angebot Adobe Creative Cloud All Apps | Grafik Design Software | Generative KI Features |... Hol dir für 1 Jahr alle Kreativ-Programme von Adobe inklusive Vollversionen von Photoshop,...

Nach 12 Monaten läuft dein Prepaid-Abo automatisch ab, ohne dass du etwas tun musst. Du kannst im...

Angebot Govee RGBIC LED Stehlampe Wohnzimmer, WiFi Stehlampe Dimmbar, Alexa und Google Assistant,... Dynamische RGBIC Farbe: Entfesseln Sie Ihre Kreativität mit der Govee RGBIC-Technologie und sie...

Smart Steuerung: Verwalten Sie Ihre intelligente Stehlampe dimmbar mit einfachen Sprachbefehlen...

ATUVOS Schlüsselfinder KeyFinder 2 Pack, Smart Tracker Tag Kompatibel mit Apple Wo ist? APP (iOS... 【IN DER NÄHE SUCHEN】: Funktioniert mit der App "Wo ist?" von Apple, um Ihnen zu helfen, Ihre...

【Weit Weg Finden】: ATUVOS Smart Tag findet Gegenstände in größerer Entfernung mit Hunderten...

ATUVOS Schlüsselfinder Keyfinder 1 Pack, iOS Smart Tracker Tag Kompatibel mit Apple Wo ist? APP... 【IN DER NÄHE SUCHEN】: Funktioniert mit der App "Wo ist?" von Apple, um Ihnen zu helfen, Ihre...

【Weit Weg Finden】: ATUVOS Smart Tag findet Gegenstände in größerer Entfernung mit Hunderten...

Angebot ECOVACS DEEBOT N8 Black Staubsaugerroboter mit Wischfunktion, 2300Pa Saugkraft, Saugroboter für... INKLUSIVE ZWEI STAUBSAUGERBEUTEL FÜR BIS ZU JEWEILS 30 TAGE - sind im Lieferumfang zusammen mit der...

EIN WOCHENLANGES SAUBERES ZUHAUSE - Der Einweg-Staubbeutel in der Absaugstation fasst bis zu 30 Tage...

eufy Security Video Doorbell S330 Dual Camera, Akkubetriebene Video Türklingel mit Kamera &... DUAL CAM TECHNOLOGIE: Die Sicht gewöhnlicher Überwachungskameras ist einfach zu begrenzt, um einen...

DUAL MOTION DETECTION TECHNOLOGIE: Die fortschrittlichen PIR- und Radar-Bewegungssensoren können...

Angebot Apple 2023 iMac All-in-One Desktop-Computer mit M3 Chip: 8-Core CPU, 10-Core GPU, 24" 4.5K Retina... MIT DER POWER DES M3 – Erledige mehr in weniger Zeit, mit dem Apple Chip der nächsten Generation....

PASST PERFEKT AUF DEINEN SCHREIBTISCH – Das unglaublich dünne All-in-One Design kommt in sieben...

Angebot Beats Fit Pro – Komplett kabellose In-Ear Kopfhörer – Aktives Noise-Cancelling, Kompatibel mit... Flexible, sicher sitzende Ohrbügel für mehr Komfort und Stabilität den ganzen Tag

Eine speziell entwickelte Akustikplattform sorgt für einen kraftvollen, ausbalancierten Sound

Angebot Beats Studio Buds + (2023) – Komplett kabellose Noise Cancelling In-Ear Kopfhörer, verbesserte... Spüre den kraftvollen, ausgewogenen Sound der speziell entwickelten Akustikplattform von Beats

Aktives Noise Cancelling (ANC) passt sich deiner individuellen Passform an, damit du ganz in die...

Angebot Xbox Series S Die kompakteste und schlankeste Xbox-Konsole aller Zeiten

Mit der kompaktesten Xbox aller Zeiten können Sie Spiele der nächsten Generation vollständig...

Angebot Apple 2023 Mac Mini Desktopcomputer mit M2 Chip, 8 GB RAM, 256 GB SSD Speicher, Gigabit Ethernet.... MIT DER POWER DES M2 – Mit dem Chip der nächsten Generation kannst du in weniger Zeit mehr...

ANSCHLÜSSE FÜR ALLES, WAS DU WILLST – Der Mac mini mit M2 Chip hat zwei Thunderbolt 4...

Angebot UGREEN Nexode 20W USB C Ladegerät USB C Netzteil GaN II PD 3.0 USB C Power Adapter PPS Ladestecker... Klein & Mächtig: Mit dem ultraschnellen GaN II Chip - speziell für Nexode Serie - bekommst du eine...

Super kompakt: Das neue Nexode 20W mini Stecker verwendet ein hochwertiges Material mit schmalerer...

Angebot Apple 2022 MacBook Air Laptop mit M2 Chip: 13,6" Liquid Retina Display, 8GB RAM, 256 GB SSD... UNGLAUBLICH DÜNNES DESIGN – Das neu entwickelte MacBook Air ist mobiler als je zuvor und wiegt...

MIT DER POWER DES M2 – Mit einer 8‑Core CPU der nächsten Generation, 8-Core GPU und 8 GB...

Angebot Apple 2023 MacBook Air Laptop mit M2 Chip: 15,3" Liquid Retina Display, 8GB RAM, 256 GB SSD... UNGLAUBLICH GROSS, UNFASSBAR DÜNN ¬− Das 15" MacBook Air gibt dir mit seinem großen Liquid...

MIT DER POWER DES M2 – Mit einer leistungsstarken 8 Core CPU, 10-Core GPU und 8 GB gemeinsamem...

Angebot Apple 30W USB‑C Power Adapter Mit dem Apple 30W USB‑C Power Adapter (Netzteil) kannst du dein MacBook zu Hause, im Büro oder...

Der Power Adapter ist mit jedem USB‑C fähigen Gerät kompatibel

soundcore by Anker, Space One Kabellose Over-Ear Bluetooth Kopfhörer, Aktives Noise Cancelling, 2X... 2X STÄRKERE SPRACHREDUZIERUNG: Um auf belebten Straßen absolute Konzentration zu gewährleisten,...

NOISE CANCELLING MIT BIS ZU 98%*: Die adaptive Geräuschunterdrückung deiner kabellosen Kopfhörer...

Angebot Nanoleaf Shapes Hexagon Starter Kit, 9 Smarten LED Panels RGBW - Modulare WLAN 16 Mio. Farben... Erstellen Sie Ihr eigenes Design Mit diesem Licht-Puzzle können Sie die Paneele so arrangieren, wie...

Kombinieren Sie die Formen Die Nanoleaf Shapes Leuchtpaneele sind modulare und verfügen über eine...

Angebot eufy Saugroboter mit Absaugstation RoboVac LR30 Hybrid+, Mit Wischfunktion, 60 Tage Kapazität,... Bis zu 60 Tage* freihändige Reinigung: Die automatische Entleerungsstation verwendet 25.000Pa...

iPath Lasernavigation: Mithilfe der fortschrittlichen LiDAR-Technologie zum Scannen des Hauses kann...

Angebot Triband-Mesh-Wi-Fi-6E-System Amazon eero Pro 6E mit integriertem Smart Home-Hub von Zigbee... Der erste Wi-Fi-6E-Router von eero – eero Pro 6E unterstützt hohe Geschwindigkeiten und direkten...

Mehr Bandbreite, Geschwindigkeiten von einem Gigabit und mehr – Unterstützt eine...

Amazon eero Pro 6 Tri-Band-Mesh-WiFi-6-System mit integriertem Smart Home-Hub von Zigbee | 3er-Set eero Pro 6 deckt bis zu 560 Quadratmeter ab und unterstützt Geschwindigkeiten von bis zu einem...

Vergessen Sie Funklöcher und Puffern – Unsere TrueMesh-Technologie leitet den Datenverkehr...

Angebot Dualband-Mesh-Wi-Fi-6-System Amazon eero 6+ mit integriertem Smart Home-Hub von Zigbee und... Ein Gigabit-Router, aber günstig – Unterstützt Geschwindigkeiten von bis zu einem Gigabit, ohne...

Wi-Fi 6 mit Bandbreitenbooster – eero 6+ unterstützt zusätzliche WLAN-Bandbreite für den...

Angebot Apple AirTag 4er Pack - Finde und behalte Deine Sachen im Blick: Schlüssel, Geldbörsen, Gepäck,... Behalte deine Sachen im Blick und finde sie, deine Freund:innen und deine anderen Geräte in der...

Nur einmal Tippen reicht, um dein AirTag mit deinem iPhone oder iPad zu koppeln

Angebot NEU Bose Smart Ultra Soundbar mit Dolby Atmos plus Alexa, kabellose Bluetooth-KI,... IHRE LIEBLINGSINHALTE HABEN SIE NOCH NIE SO INTENSIV ERLEBT: Die Bose Smart Ultra Soundbar mit Dolby...

BOSE DOLBY ATMOS SOUNDBAR: Die Soundbar verfügt über Dolby Atmos und die Bose...

iRobot Roomba Combo i5+ (i5572) Saug- und Wischroboter mit autom. Absaugstation, WLAN-fähig,... Der Roomba Combo i5+ Saug- und Wischroboter ist sowohl für die Feucht- als auch für die...

Fülle den Wassertank des Roomba Combo Auffangbehälters mit einer geeigneten Reinigungslösung...

Amazon Smart Plug (WLAN-Steckdose), funktioniert mit Alexa, Gerät "Zertifiziert für Menschen" Amazon Smart Plug funktioniert mit Alexa — steuern Sie jede Steckdose mit Ihrer Stimme.

Programmieren Sie Lampen, Kaffeemaschinen und andere Geräte, sodass sie sich automatisch an- und...

Angebot Ring Alarm 5-teiliges Set (1. Generation) von Amazon – Alarmanlage mit optionaler unterstützter... Ring Alarm, die intelligente Lösung, Ihr Zuhause von innen heraus zu schützen. Erhalten Sie...

Ring Alarm ist eine kostengünstige Lösung für umfassende Heimsicherheit. Ohne langfristige...

Angebot Ring Außenkamera Netzstecker (Stick Up Cam Plug-in) | Überwachungskamera aussen mit... Klein aber oho: Du kannst die vielseitige Ring Außenkamera Netzstecker (Stick Up Cam Plug-in) ganz...

Alles im Blick in HD: Die Überwachungskamera bietet Nachtsicht sowie 1080p-HD-Video mit 130°...

Dies stellt nur eine kleine Auswahl der heutigen Amazon Blitzangebote dar. Hier findet ihr die vollständige Liste.

