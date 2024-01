Passend zum Start in das neue Jahr ist am heutigen Tag die Apple Watch Neujahrs-Herausforderung 2024 gestartet. So könnt ihr direkt mit den guten Vorsätzen für das neue Jahr durchstarten und euch sportlich betätigen.

Apple Watch: Neujahrs-Herausforderung 2024 ist gestartet

Es kündigte sich bereits im laufe des Dezembers an, dass Apple zum Start ins neue Jahr zum wiederholten Mal die Apple Watch Neujahrs-Herausforderung auflegen wird. gesagt, getan. Nicht nur das neue Jahr ist gestartet, ab sofort habt ihr die Möglichkeit, die Neujahrs-Herausforderung zu meistern. Dabei müsst ihr allerdings nicht in Hektik verfallen, ihr habt den ganzen Januar dafür Zeit.

Es heißt

Lasst es uns im Jahr 2024 versuchen. Verdienen Sie sich diese Auszeichnung, indem Sie im Januar sieben Tage hintereinander alle drei Ringe schließen.

Apple möchte euch mit der Herausforderung anhalten, mehr Sport zu treiben. Um die Challenge zu meistern, müsst ihr im Januar an sieben aufeinanderfolgenden Tagen alle drei Fitness-Ringe auf der Apple Watch (Bewegen, Trainieren, Stehen) schließen.

Als kleine Belohnung erhaltet ihr eine virtuelle Medaille sowie verschiedene Sticker, die ihr FaceTime und iMessage verwenden könnt.

