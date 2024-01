Apple hat auch dieses Jahr einige neue Apple Stores eröffnet, allen voran in der ikonischen Battersea Power Station. Wie MacRumors berichtet, wird es natürlich auch im nächsten Jahr einige neue Stores von Apple geben, darunter in Los Angeles, Atlanta und Toronto.

Neue Apple Store Eröffnungen

In einem strategischen Schritt zur Erweiterung seines Einzelhandelsnetzes hat Apple Pläne zur Eröffnung neuer Stores in mehreren nordamerikanischen Großstädten bekannt gegeben. Nach Informationen, die MacRumors aus Baugenehmigungen erhalten hat, handelt es sich dabei um die Großräume Los Angeles, Toronto und Atlanta.

Im Los Angeles County wird das Del Amo Fashion Center in Torrance, Kalifornien, einen neuen Apple Store beherbergen. Der Store befindet sich auf der Hauptebene des Einkaufszentrums und wird in den ehemaligen Räumen von J.Crew und Chico’s untergebracht. Mark Gurman von Bloomberg berichtete zunächst über diese Pläne und nannte als voraussichtlichen Eröffnungstermin den März 2024. Dieser Termin könnte sich jedoch je nach Baufortschritt und anderen vorbereitenden Maßnahmen verschieben.

In der Region Atlanta wird die Mall of Georgia in Buford weiterhin einen Apple Store beherbergen, allerdings an einem neuen Standort innerhalb des Einkaufszentrums. Details zum Standort dieses neuen Stores wurden nicht bekannt gegeben.

In Kanada wird Apple seinen Store in das Einkaufszentrum Square One in Mississauga, Ontario, verlagern. Der neue Standort wird sich über dem Food Court des Einkaufszentrums befinden und einen Bereich einnehmen, der zuvor von Massimo Dutti genutzt wurde. Ursprünglich war die Eröffnung für Ende 2023 geplant, aber Verzögerungen haben diesen Zeitplan verschoben.

Darüber hinaus hat Apple die bevorstehende Schließung von zwei seiner bestehenden Stores bestätigt: dem Infinite Loop Store in Cupertino, Kalifornien, und dem Royal Hawaiian Store in Honolulu. Diese Schließungen sind für den 20. Januar geplant, wobei das Unternehmen versichert, dass allen betroffenen Mitarbeitern die Möglichkeit geboten wird, ihre Beschäftigung bei Apple fortzusetzen.

